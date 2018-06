Proponen hacer una perforación en el acuífero para garantizar el agua potable

Garantizar la provisión de agua potable en el mediano y largo plazo es el objetivo de la Cooperativa de Servicios Públicos de Virasoro. Por eso, inició gestiones para ejecutar obras. Serían dos las propuestas centrales, una es realizar una o dos perforaciones en el acuífero Guaraní y la otra realizar un acueducto de unos 60 kilómetros de extensión.

“No queremos generar una psicosis sino alertar sobre una situación que, de persistir, podría significar problemas considerables dentro de tres o cuatro meses”, expresó el gerente de la citada entidad, Gonzalo Cabral. Tras lo cual explicó que desde el 2005, el 70% del agua que consume la población de Virasoro proviene de un reservorio cuya construcción fue inaugurada en el 2005 y que se abastece tanto de la lluvia como de dos arroyitos que existen en la zona.

“Pero desde enero venimos notando una reducción considerable del volumen del agua y si bien se registraron precipitaciones, estas no son abundantes”, indicó Cabral, quien graficó: “Antes en la zona de succión el agua llegaba a un nivel de ocho metros, ahora es de tres metros y medio”.

Para evitar que el nivel de agua en el reservorio siga en bajante, la cooperativa ya adoptó una serie de medidas. “Se está usando al máximo las 12 perforaciones cuya utilización se suele reducir en el invierno. Pero además realizamos una perforación nueva y la semana próxima haremos un acueducto para poder darle mayor utilidad”, señaló el gerente de la cooperativa. No obstante, aclaró que “ahora no hay inconvenientes porque es una época de menor demanda. Si ahora estuviéramos en verano, la situación sería muy complicada”.

Precisamente, acentuó, “queremos evitar eso porque si no llueve en forma abundante, en tres o cuatro meses comenzarían los problemas”.

Sobre esta situación ya informaron a las actuales autoridades comunales y también dialogaron con el titular del Ente Regulador, Arturo Vázquez, quien en breve estaría visitando el lugar.

Proyectos

“Tenemos varias propuestas que, de ser ejecutadas, permitirían garantizar a mediano y largo plazo el agua que requiere la población”, afirmó Cabral.

Una de las opciones es construir un acueducto y otra, realizar una o dos perforaciones en el acuífero Guaraní. Precisamente esta última es la que consideran como la más adecuada.

“Según los estudios existentes, de una perforación se podría abastecer al 50% de la población y el agua extraída de allí no requeriría demasiado tratamiento”, argumentó. Al mismo tiempo destacó “pero la obra demandaría una inversión que oscilaría entre los $11 y 15 millones, por eso necesitaríamos apoyo de la Provincia”.