Gustavo Valdés inauguró el Instituto de Oncología "Papa Francisco" de Corrientes

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, encabezó este lunes el acto de inauguración del Instituto Oncológico de Corrientes, el cual lleva el nombre "Papa Francisco", como homenaje a Jorge Bergoglio.

El nuevo centro de salud se encuentra ubicado en la intersección de calle Suiza y Avenida Chacabuco, en Capital y abarca unos 4.500 m2 cubiertos, en un predio del Estado provincial de unos 20.000 m2 aproximadamente.

En una visita a las obras en junio de este año el mandatario señaló que se trata de "la mayor obra de salud pública del siglo XXI en Corrientes: el Instituto de Oncología, polo de investigación científico-médica donde se tratará el cáncer a la vez que se trabajará tanto en su prevención como diagnóstico”.

Una institución con equipo de última generación

El director del nuevo establecimiento es el doctor Jorge Raúl Zimerman, quien hizo un repaso histórico de los antecedentes que llevaron a la creación del Instituto Oncológico y concluyó diciendo que "estas puertas estarán siempre abiertas", y agregó que “tendremos docencia, investigación, prevención, consultorios, laboratorios y un banco de drogas”.

Zimerman destacó que cuentan con equipos de última generación: “un acelerador helicoidal de radioterapia rotatoria, el más moderno que existe el mundo, único en nuestro país”. “Desde Alemania trajimos equipos de tomografía, radiología, mamografía digital, ecografia”. Continuó y enfatizo que trajeron un equipo de resonancia nuclear magnética “el más moderno que existe en la Tierra, con inteligencia artificial”.

El director destacó que la atención de las infacias es una prioridad para el nuevo centro de salud. “Cada vez que un niño nos necesite, el instituto estará a su lado, igual que la medicación para quimioterapia”, dijo el Zimerman y enfatizo, “primero los niños”.

Presencias

Acompañaron al gobernador Gustavo Valdés, el intendente de Capital, Eduardo Tassano, el ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo, el ministro de Obras y Servicios Públicos, Claudio Polich, el director del Instituto Oncológico, doctor Jorge Raúl Zimerman, entre otros funcionarios.

