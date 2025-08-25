La segunda fecha también dejó una sola victoria como local

Pasó la segunda fecha fecha del torneo Pre Federal de básquetbol en Corrientes y otra, se registró un solo triunfo local. Esta vez fue Unión de Goya el que ganó en su estadio, en tanto que tres equipos se mantienen invictos: Pingüinos, San Lorenzo de Monte Caseros y Amad de Goya.

El certamen provincial de primera división vivió su segunda fecha durante el pasado fin de semana. Unión de Goya venció como local a Español de Santa Lucía 82 a 66 por la zona A. Por el mismo grupo, en un duelo entre equipos capitalinos, Córdoba venció como visitante a El Tala 74 a 61 con 18 puntos de Juan Cruz Rinaldi.

Mientras que Pingüinos superó como visitante a San Martín de Curuzú Cuatiá 81 a 68 para quedar como único puntero del grupo A. Luciano Cárdenas con 29 puntos y Franco Alegre fueron los principales goleadores en el equipo de la banda negra, mientras que Eduardo Santamarina con 22 fue el máximo anotador en el actual campeón.

En el marco de la zona B, Amad de Goya triunfó en Saladas donde le ganó a Atlético 72 a 70. Lautaro Lacava con 17 puntos y Gregorio Espíndola con 16 se destacaron en el conjunto goyano, mientras que Fabricio Pizzola con 20 lo hizo en el local.

Además, con 18 puntos de Héctor Martirena, San Lorenzo de Monte Caseros logró su segundo triunfo del certamen y otra vez fue como visitante. Esta vez superó a Sportiva Esquinense 69 a 43.

En un choque entre equipos capitalinos, Alvear le ganó a Hércules 76 a 68 y se desquitó de la caída por el Oficial. En el equipo del barrio Aldana, sus principales goleadores fueron José Rolnik con 28 puntos y Gonzalo Balbis con 17. Jonathan Báez con 15 fue el principal goleador de Hércules.

Así se ubican

Cumplidas dos fechas, las posiciones del Pre Federal de primera división en la provincia de Corrientes están de esta forma:

Zona A: Pingüinos 4 puntos, Córdoba y Unión (Goya) 3, San Martín (Curuzú Cuatiá), El Tala y Español (Santa Lucía) 2.

Zona B: San Lorenzo (Monte Caseros) y Amad (Goya) 4 puntos, Atlético Saladas, Sportiva Esquinense, Alvear y Hércules 3.

Lo que viene

La tercera fecha contempla estos encuentros: Español vs. El Tala, San Martín vs. Unión, Pingüinos vs. Córdoba, San Lorenzo vs. Hércules, Alvear vs. Atlético Saladas y Amad vs. Sportiva.