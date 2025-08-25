Regatas puso en marcha su preparación para la doble competencia

El Club de Regatas Corrientes puso en marcha su preparación para nueva participación, la número 22, en la máxima categoría del básquet argentino y donde tendrá compromisos internacionales con la Liga Sudamericana.

El presidente de la institución, el Dr. Eduardo Tassano, quien junto a otros miembros de la Honorable Comisión Directiva del Club de Regatas, le dio la bienvenida a los flamantes jugadores que defenderán la camiseta Fantasma.

El equipo dirigido por Juan Varas puso primera en su pretemporada en el estadio Martín A. Brisco del Club Atlético Alvear, en las inmediaciones del parque Mitre.

La práctica que abrió de manera formal la nueva campaña contó con la presencia de todos los jugadores mayores más el grupo de juveniles que integrará la Liga de Desarrollo, estando ausentes solamente Tayavek Gallizzi y el dominicano Luis Santos.

Quienes dieron el presente del plantel superior fueron: Fabián Ramírez Barrios, Nicolás Aguirre, Andrés Jaime, Iván Gramajo, Mateo Chiarini, Sebastián Lugo, Juan Pablo Corbalán, Francisco Ferraro y Juan Larraza.

Los trabajos estuvieron a cargo del preparador físico Guillermo Stieg en cuanto a gimnasio y entrada en calor, contando con el acompañamiento del kinesiólogo Milton Cardozo. Luego, en materia de básquet el equipo realizó trabajos de técnica individual con los asistentes Manuel Sánchez y Diego Checenelli, mientras que Juan Varas tomó la posta con lo táctico y delimitando las reglas de trabajo para la temporada.

De esta manera, el plantel Remero arrancó su preparación para una nueva temporada donde buscará repetir o mejorar lo hecho en la anterior donde llegó a meterse entre los cuatro mejores del certamen, y donde además se dará su regreso a la Liga Sudamericana, certamen que supo ganar en dos oportunidades y la cual jugó por última vez en 2022.