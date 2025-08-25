¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Gustavo Valdés Gobierno de Corrientes Diego Spagnuolo
VOLEIBOL

Germán Gómez será parte de la gira previa al Mundial

El correntino integra el plantel de la selección Argentina que cerrará su preparación en Europa. Viajaron 15 jugadores y uno quedará el margen para la cita mundialista.

Por El Litoral

Lunes, 25 de agosto de 2025 a las 17:40

El correntino Germán Gómez integra el seleccionado argentino de voley que disputará una serie de amistosos en Europa previos al Mundial de Filipinas. El entrenador Marcelo Méndez llevó 15 jugadores y tendrá que desafectar a uno para el cita mundialista.

Las buenas producciones que cumplió durante la Liga de las Naciones y la renuncia de Bruno Lima le dejaron abierta la posibilidad a Gómez, que seguirá su carrera deportiva en España, de mantenerse en el equipo albiceleste.

Para los partidos previos, Méndez convocó dos opuestos: Pablo Kukartsev y Germán Gómez (22 años), los mismos que iniciaron la Liga de las Naciones en Canadá y seguramente los dos que estarán en Filipinas desde el 13 de septiembre.

Entre el 29 y 31 de agosto, el equipo argentino será parte del tradicional torneo Memorial H. Wagner en Polonia en el que enfrentará sucesivamente a Brasil, Serbia y el combinado local. Posteriormente habrá un amistoso contra Brasil antes de viajar al Mundial.

El debut en el Mundial será el 13 de septiembre, a las 23:30, contra Finlandia, luego el lunes 15 jugará contra Corea y el cierre de la primera fase tendrá como rival a Francia el jueves 18.

La lista de 15 jugadores convocados para la gira previa la componen:

Armadores: Luciano De Cecco, Matías Sánchez y Matías Giraudo.
Opuestos: Pablo Kukartsev y Germán Gómez.
Centrales: Agustín Loser, Nicolás Zerba, Joaquín Gallego y Gustavo Maciel.
Puntas: Luciano Palonsky, Luciano Vicentín, Jan Martínez. Manuel Armoa e Ignacio Luengas.
Líbero: Santiago Danani.

 

 

