Coimas en discapacidad: se presentó en la Justicia Jonathan Kovalivker, directivo de la droguería Suizo Argentina

Tras ser llamado a declarar en la Justicia en la causa que investiga las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, este lunes se presentó en los tribunales federales de Comodoro Py el empresario Jonathan Simón Kovalivker.

Se trata de uno de los propietarios de la droguería Suizo Argentina, apuntada en la investigación iniciada a partir de los audios del exdirector de ANDIS, Diego Spagnuolo.

El empresario era buscado por la Justicia desde el jueves tras ser llamado a indagatoria por pedido del fiscal Franco Picardi en la causa que lleva adelante el juez Sebastián Casanello.

Se presentó en los estrados junto a su abogado Martín Magram y entregó su celular para una revisión pericial.

Infobae