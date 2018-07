Jésica Cirio presentó un renovado look y respondió burlas de las redes

Jésica Cirio decidió cambiar el look antes de la última emisión de La peña de Morfi, el programa que conduce junto a Gerardo Rozín los domingos en Telefe. La modelo se mostró en la pantalla chica con un aspecto muy renovado. Y esto no pasó desapercibido por los televidentes. Con el cabello más oscuro y un evidente trabajo de maquillaje (¿o un retoque estético?), la nueva imagen de la conductora fue eje de comentarios en las redes sociales, con críticas y burlas que se centraron en insólitas comparaciones.

Ante esta situación, Cirio apeló a su cuenta de Instagram para referirse al tema y hacer un descargo. Tomándose los memes con humor, aseguró que la hicieron “reír mucho” y subrayó que no le da importancia a las críticas debido a que la preocupan “cosas más importantes”, aunque remarcó que los comentarios de este tipo podrían “hacerle daño” a otras personas. “Yo prefiero usar mi Instagram para transmitir cosas lindas, mostrar mi familia, mi trabajo. Cuando sos tan feliz hay cosas que directamente no te afectan, pero hay miles de personas que sí se sienten afectadas”, escribió la modelo y conductora.