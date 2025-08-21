¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

JOSÉ CURATOLA

Por El Litoral

Jueves, 21 de agosto de 2025 a las 00:00

Falleció el día 20/08/2025. La Sra. Presidente de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de la Primera Circunscripción Judicial, de la Provincia de Corrientes, Dra. María Beatriz Benítez, los Sres. Vocales, Funcionarios y Empleados, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre del Sr. Vocal Dr. Sergio Daniel Curatola, rogando una plegaria por el eterno descanso de su alma. c/358

Falleció el 20/08/2025. La Sra. Jueza de la Sala III de la Excma. Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de la primera circunscripción judicial, Dra. Andrea Fabiana Palomeque Albornoz; la Sra. Secretaria, Dra. Leonor Ponce, los Sres. Prosecretarios, Dra. Mariela Gómez Valussi, Dra. Erika Delgado Solís, Dr. Iván Doncheff y personal; participan con profundo pesar el fallecimiento de la sr. padre del Dr. Sergio Daniel Curatola, Juez de la Sala I de la Excma. Cámara de Apelaciones Civil y Comercial, elevando una oración a  Dios por su eterno descanso. c/359

Falleció el día 20/08/2025. La Doctora Analía Inés Durand De Cassís participa con profundo pesar del fallecimiento del padre de su colega, Sergio Daniel Curatola, rogando a Dios por el eterno descanso de su alma. c/360

Falleció el día 20/08/2025. El Sr. Juez de Paz de Berón de Astrada, Dr. José Osvaldo Ledesma; la Sra. Secretaria, Dra. Jésica Paz; el Sr. Auxiliar Principal, Darío Gómez y la Sra. Custodia Policial, Juana Bramante, participan con pesar el fallecimiento del padre de la Sra. Jefa de Despacho de esta institución, Blanca Elena Curatola, y del Sr. Juez de Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Corrientes, Dr. Sergio Daniel Curatola. Acompañan a la familia en tan doloroso momento y elevan una oración en su memoria. c/361

Falleció el día 20/08/2025. José Osvaldo Ledesma acompaña en el dolor a Blanca, compañera de este Juzgado y Daniel, colega y amigo, por la pérdida de su padre. Ruega cristiana resignación a sus familiares y eterno descanso para su alma. c/361

Falleció el 20/08/2025. El Presidente del Superior Tribunal de Justicia, Doctor Luis Eduardo Rey Vázquez y los señores Ministros Doctores Alejandro Alberto Chain, Fernando Augusto Niz, Guillermo Horacio Semhan y Eduardo Gilberto Panseri y el Sr. Fiscal General de la Provincia de Corrientes Doctor César Pedro Sotelo, participan del fallecimiento del padre del Juez de la Excelentísima Cámara Civil y Comercial de la Primera Circunscripción Judicial, doctor Sergio Daniel Curatola, elevando una plegaria por su eterno descanso y resignación para sus familiares.

Falleció el 20/08/2025. El Doctor Alejandro Alberto Chain y su esposa Milvia Verón participan del fallecimiento del padre del Juez de la Excelentísima Cámara Civil y Comercial de la Primera Circunscripción Judicial, doctor Sergio Daniel Curatola, elevando una plegaria por su eterno descanso y resignación para sus familiares.

