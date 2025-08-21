Teke Romero: “Hace falta un debate obligatorio de candidatos para hablar con la sociedad"

En plena recta final hacia las elecciones provinciales, el candidato a gobernador por el partido Ahora, Teke Romero, habló en Hoja de Ruta sobre la campaña, la apatía ciudadana y la necesidad de cambios institucionales. “Hay una apatía generalizada, mucha gente recién se está enterando que vota. Eso no es bueno: si dejás que alguien elija por vos, después no te podés quejar”, advirtió.

Romero señaló que la desconexión con la política no se resolverá con “más campaña sucia”, sino con propuestas concretas. “Creo que es momento de discutir un debate obligatorio de candidatos, porque la ausencia de ese intercambio se nota. Además hay que avanzar en una reforma política y judicial que ponga en agenda temas que interesen a la sociedad y no solo a las corporaciones políticas”, sostuvo.

El dirigente reconoció que la campaña fue corta y que recién en las últimas semanas empezó a sentirse clima electoral, aunque destacó la buena recepción de su propuesta: “La gente está apoyando bastante una oferta nueva, de ficha limpia, que era lo que veníamos a ofrecer”.

Romero anunció que su acto de cierre de campaña será el domingo en Plaza Cabral, con la presencia de candidatos de distintas localidades del interior: “Estamos muy entusiasmados porque sentimos que hay acompañamiento y que logramos instalar una alternativa diferente”.

Al margen de la contienda electoral, Romero participa en tareas institucionales en el Parlamento regional. Desde Buenos Aires, contó que acaba de arribar para acompañar la firma de un memorándum entre el Banco de Desarrollo Latinoamericano y el Caribe y la Unión Europea. “Campaña y rol institucional van de la mano. Es importante seguir fortaleciendo los vínculos internacionales”, explicó.

