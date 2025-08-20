Corrientes: pronostican lluvias, ráfaga de viento fuerte y temperaturas de 30°C a 6°C

En pleno agosto, luego de una feroz tormenta en Corrientes, este miércoles se vivió una jornada soleada con temperaturas que fueron desde los 11°C a los 23°C. Sin embargo, para este jueves se espera la llegada de chaparrones durante la tarde. Mientras que el viernes, se espera un día caluroso, con una máxima que podría alcanzar los 30°C, para el domingo la mínima sería de 6°C, trayendo frío a la región.

Luego de una jornada templada y de mucho sol, se espera que para este jueves los cielos permanezcan parcialmente nublados durante la mañana. Con el ingreso de vientos por el sector norte, la máxima rondará los 23°C. Además, se pronostican chaparrones durante la tarde y tormentas aisladas por la noche.

Viernes: calor, viento y tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señala que para el viernes el termómetro oscilará entre los 20°C de mínima y los 30°C de máxima. Dejando una jornada calurosa y ventosa, ya que se esperan vientos por el sector norte con ráfagas de 51 a 59 kilómetros por hora, consideradas fuertes para la región.

Sin embargo, esto no es todo, para este viernes se pronostican chaparrones durante la mañana y tarde. Mientras que por la noche, se esperan tormentas fuertes con hasta un 70% de probabilidad.

Sábado y domingo: descenso de temperatura

Las condiciones inestables seguirán durante el sábado, con tormentas aisladas para la madrugada y mañana. La temperatura oscilará entre los 13°C y 15°C, y en la jornada podría continuar el desarrollo de vientos a gran velocidad, ya que se prevén ráfagas de 42 a 50 km/h.

Esta vez se producirá un cambio de rumbo y se instalarán vientos por el sector sur, dejando una jornada fresca para el domingo, cuando se pronostican mínimas de 6°C y máximas de 17°C. Los cielos permanecerán despejados, según informa el ente nacional.

(VT)