Agustín Payes: "En Vamos Corrientes encontramos las puertas abiertas"

El defensor de los vecinos y ex referente del PJ correntino, Agustín Payes, habló en Hoja de Ruta tras participar del acto de Peronistas con Vamos, el espacio que integra junto a otros dirigentes justicialistas que decidieron sumarse a la alianza gobernante. “Fue un reencuentro después de más de ocho años de desencanto. Ese calor de la militancia lo tenía olvidado, y ayer lo volvimos a sentir”, afirmó.

Payes reconoció que la decisión de incorporarse a Vamos Corrientes estuvo marcada por una lectura política y por vivencias personales: “En estos años vimos cómo se consolidó una relación inédita entre gobernador e intendente. Esa articulación significó una reparación histórica para la capital, que antes padecía la pelea permanente entre Provincia y Municipio. Decidimos sumarnos porque queremos consolidar esas obras y ese desarrollo en cada barrio”.

En ese sentido, fue crítico con la dirigencia del PJ provincial: “Las heridas en nuestro caso ya cicatrizaron. Hoy la prioridad es que Claudio Polich y Juan Pablo Valdés logren los objetivos el 31 de agosto”.

Al mismo tiempo, destacó el recambio generacional que observa en la política provincial: “Juan Pablo Valdés apenas supera los 40 y representa una nueva etapa. Eso es posible porque Gustavo Valdés consolidó un liderazgo que da lugar a nuevas generaciones”.

Sobre el rol que ocupará junto a su equipo, aseguró: “No somos candidatos, pero nuestro aporte es la conducta, la coherencia entre lo que decimos y hacemos. Volvemos al ruedo, con la experiencia acumulada y la decisión de participar activamente en esta campaña”.

