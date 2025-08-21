Corrientes: los vecinos lo retuvieron tras ingresar a una vivienda y la policía lo detuvo

La Policía de Corrientes informó que en la madrugada de este jueves detuvo a una joven tras ingresar a un domicilio de la ciudad capital.

El hecho se desencadenó después de un alerta al 911, desde donde advirtieron que un grupo de vecinos estaban reteniendo a un delincuente en la intersección de avenida Armenia y calle Ontiveros.

Según fuentes policiales, los oficiales fueron informados por uno de los vecinos que el joven había irrumpido en su vivienda y sustraído varias pertenencias.

Se trataba de un joven de 26 años, quien fue detenido y trasladado a la comisaría novena de Corrientes, donde continúan con los trámites del caso.

La Policía de Corrientes destacó la rápida intervención de los vecinos y la respuesta inmediata del personal policial.