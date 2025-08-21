En Monte Caseros, Vamos Corrientes instó a continuar el desarrollo del municipio

La alianza Vamos Corrientes realizó este miércoles por la noche un acto de campaña acompañada de vecinos de la ciudad en la localidad correntina de Monte Caseros. En esta oportunidad, la fórmula a gobernador y vice, compuesta por Juan Pablo Valdés y Pedro Braillard Poccard, ratificó su apoyo a la fórmula local para la intendencia, encabezada por Juan Carlos Álvarez y Saul Martín Duarte.

Juan Pablo Valdés destacó que el proyecto de futuro para la provincia se basa en la unidad y el trabajo conjunto. "Lo importante es el proyecto de futuro que tiene la provincia y entender que lo hacemos todo juntos con diferentes miradas y pareceres", aseguró. Además, hizo hincapié en los avances logrados en su gestión en Ituzaingó y expresó su firme compromiso de seguir transformando la provincia.

En este sentido, Valdés recordó que Vamos Corrientes es el único espacio político con propuestas claras y sin endeudamiento, enfocadas en el desarrollo económico, la modernización digital, y la generación de empleo mediante un ordenamiento estructural. "Queremos seguir haciendo viviendas, hospitales, escuelas y seguir asfaltando todo Monte Caseros", afirmó, y añadió que uno de sus compromisos es la concreción del puente con Bella Unión, Uruguay, como un hito de conectividad e integración regional.

Asimismo, Valdés remarcó la importancia de generar valor agregado a la materia prima de la región y de potenciar los institutos de enseñanza superior para que los jóvenes encuentren oportunidades laborales en su provincia. "Vamos a trabajar todos juntos con este equipo para que esas oportunidades lleguen a los correntinos y podamos generar puestos de trabajo", aseguró.

Por su parte, el candidato a intendente Juan Carlos Álvarez también destacó el trabajo conjunto y el futuro de la ciudad. "Desde el sur de la provincia, desde la ciudad de los brazos abiertos, vamos a garantizar no sólo la reelección en nuestro municipio, sino también la victoria de Juan Pablo Valdés como gobernador", expresó Álvarez, quien agradeció a su equipo de trabajo por las mejoras alcanzadas en la ciudad.

Álvarez cerró su discurso con un mensaje de unidad y optimismo, arengando a la militancia presente: "Vamos a dar todo para ganar en primera vuelta, a no bajar los brazos, que junto a Juan Pablo Valdés y Pedro Braillard Poccard vamos a seguir transformando esta ciudad que amamos".

El evento culminó con un clima de entusiasmo y esperanza por parte de los presentes, quienes se mostraron comprometidos con las propuestas de cambio y desarrollo presentadas por la fórmula de Vamos Corrientes.