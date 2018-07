Artesanos: evalúan trasladar los 80 puestos al interior del paseo “José Luis Cabezas”

Con el objetivo de recuperar el Paseo de los artesanos José Luis Cabezas, desde el sector indicaron que actualmente se encuentran haciendo un relevamiento de los feriantes que cuentan con gazebos, dado que evalúan el traslado de los mismos al interior del predio.

Tras la gran feria que se realizó en el marco de los festejos por el día del artesano, los orfebres continúan aguardando novedades en cuanto a las demandas en materia de infraestructura y mejoras en el paseo para que la actividad continúe creciendo.

“Luego del censo que comenzaron a hacer a finales de abril no tuvimos novedad, aunque ahora están haciendo un relevamiento de la cantidad de gazebos que tenemos porque están evaluando que nos situemos dentro del paseo y ya no más en la baranda”, indicaron desde el sector.

En cuanto a la posición que adoptarán en lo que respecta a la ubicación, manifestaron que “sería lo ideal, para que todos tengamos la misma oportunidad de vender, porque la gente que está detrás de los puestos ubicados sobre la baranda no venden nada y terminan yéndose”.

“Por ordenanza nosotros tenemos que estar ubicados dentro y no en los alrededores”, sostuvo otro de los orfebres.

En referencia al tipo de relación que mantienen actualmente con la Comuna manifestaron que “si bien no estamos recibiendo respuestas en materia de infraestructura y mejoras, por lo menos vemos que están analizando la situación y no se mantienen ajenos, pero el tiempo pasa y estar en constante evaluación y relevamientos ya nos pasó con la gestión anterior y seguimos igual”.

“Esperemos que en breve nos convoquen para comentarnos novedades”, agregaron.

Por último y en lo que respecta a la Peña que se realiza en el paseo dijeron que “la gente viene a escuchar música, pero no inciden en nuestra actividad para nada, porque no nos compran vienen a disfrutar solamente”.

Vale señalar que la Ordenanza 5.493 establece en su artículo 22, que el lugar de funcionamiento permanente de la feria artesanal es Punta Tacuara, denominada “Paseo de los artesanos José Luis Cabezas”, la cual gozará de instalaciones adecuadas para la exhibición de productos, garantizando además comodidad para el ejercicio de la actividad artesanal.

Necesidades

Cabe recordar que los feriantes que ofrecen sus productos cuentan con iluminación gracias a las conexiones que ellos mismos realizaron mediante prolongadores que se observan pasando de un poste a otro con el peligro que esto reviste. Para los 80 feriantes hay dos baños, los cuales son públicos, provocando que muchos de ellos concurran a otro lugar en caso de necesidad.

En lo que respecta a los gazebos, se debe tener presente que los feriantes adquirieron por cuenta propia las estructuras. Pero tras cada día de jornada deben decidir si las dejan instaladas o la llevan consigo, lo que implica la necesidad de un transporte, dado que no cuentan con un depósito para guardar sus cosas, situación que demanda un gran gasto en traslado diario, que muchas veces no justifican con lo que venden por día.