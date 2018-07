Robaron ventiladores y rompieron armarios en la Escuela Agop Seferian

Aprovechando la ausencia de clases en la institución por las vacaciones de invierno, personas aún no identificadas ingresaron ayer a la Escuela Secundaria Agop Seferián, robaron seis ventiladores de pared y otros elementos. También dañaron armarios, ventanas y puertas que debieron reparar con dinero de la cooperadora.

Hace casi dos meses, funcionarios del Ministerio de Seguridad se reunieron con tutores y directivos de la escuela, a raíz de la preocupación de estos últimos por los constantes robos que se registraban en las inmediaciones del establecimiento situado en una zona intermedia entre los barrios San Gerónimo y Popular. En su momento habían acordado mantener un contacto directo con la Comisaría 16ª por medio de WhatsApp, y hasta el momento todo estaba tranquilo.

Sin embargo, ayer la institución fue víctima nuevamente del ingreso de personas aún no identificadas. “El portero fue a limpiar y encontró la reja posterior forzada. Fui a la escuela y me encontré con que se robaron seis ventiladores, tres palas, un rastrillo y una asada que nos dieron del programa Pro Huerta”, contó a El Litoral la rectora Silvina Vallejos. El hurto también incluyó artículos de librería y pelotas de vóley, además de que algunos espacios de trabajo fueron violentados.

La directiva indicó que si bien hicieron la denuncia policial y elevaron una nota a la Supervisión del colegio, debieron encargarse de reparar las rejas y algunas ventanas con fondos de la cooperadora, o de lo contrario el establecimiento quedará más desprotegido de lo que ya estaba. “Hasta estas vacaciones estábamos bien con el tema de seguridad, ahora habrá que ver cómo nos ayudarán a reponer lo que perdimos”, remarcó Vallejos.