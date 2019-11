Dengue: se registró el mayor número de casos en la historia y advierten 600% más para 2020

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) comunicó ayer que el dengue alcanzó el mayor número de casos en la historia en las Américas con más de 2,7 millones de casos, incluyendo 22.127 graves y 1.206 muertes reportadas hasta finales de octubre de 2019. En este marco, Luis Insaurralde, subdirector de Zoonosis y control de vectores del Ministerio de Salud de la provincia dijo a El Litoral que se espera que este año aumenten un 600% los casos en el país en comparación al verano pasado.

Cabe destacar que este porcentaje es lo que aumentó en Brasil este año, donde hubo 2.070.170 casos reportados. México tuvo 213.822, Nicaragua reportó 157.573, Colombia tuvo 106.066 casos y Honduras, 96.379.

“Según los reportes de la OPS, será una estación del año bastante complicada, se espera para este verano 600% de incremento de casos en el país en comparación con el 2018. Desde el último caso a principio de año y hasta ahora no se han presentado más infectados. Estamos haciendo control de foco y concientización en los hogares”, comentó a este diario Insaurralde.

En este contexto, remarcó que “el brote será más severo con respecto a otros años” y que “Paraguay ya se declaró en alerta porque se han presentado 10 mil personas con dengue este año”. “En Argentina los últimos casos se reportaron a principio de año, no se han registrado otros”, agregó.

“A los vecinos proponemos que revisen sus viviendas, que tiren los residuos que puedan servir de criaderos, van a comenzar las lluvias más continuas y se debe tener más cuidado. Cada persona debe recorrer su patio y tirar todo recipiente, como envases que no sirvan, es decir, todos los elementos de uso cotidiano que puedan almacenar agua, y también limpiar canaletas”, recomendó.

Respecto a las actividades de prevención y promoción, señaló que “seguimos trabajando con los municipios y tenemos un cronograma de trabajo”. “Hacemos control de foco y solicitamos que tiren todos los recipientes que puedan servir de criaderos”, comentó.

Este control y vigilancia coincide con la recomendación de la OPS, que pide que se intensifique la vigilancia involucrando a las comunidades en actividades de prevención.

En Argentina, en las primeras 27 semanas del año se registraron 2.965 casos (confirmados más probables). Entre las semanas 11 y 23 se concentró el 77% de los casos. De acuerdo al Boletín Epidemiológico Nacional, el 90% de los casos se focalizaron en 4 provincias: Salta (908 casos), Jujuy (760), Misiones (505) y Santa Fe (497).

A la vez, las provincias de Jujuy y Misiones registraron circulación de los serotipos 1 y 4, mientras que en el resto del país solo se identificó el serotipo 1.

En la actualización epidemiológica de la OPS indican que se debe concientizar a la población sobre la importancia de implementar las intervenciones de control de vectores en sus hogares, prestar particular atención a los pacientes febriles y a las acciones especiales requeridas para el control vectorial, específicamente el control de los criaderos de mosquitos en las casas y sus alrededores, así como la protección personal para evitar ser picado por el mosquito transmisor.