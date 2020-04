La Justicia se reunirá con el Comité contra la Tortura por la situación del Penal 1

Internos del Penal Nº 1 de Corrientes realizaron una huelga de hambre en reclamo de mecanismos para prevenir el contagio de coronavirus en la cárcel y resguardar a la población de riesgo. Para ello, el Superior Tribunal de Justicia dispuso levantar la feria extraordinaria en el Juzgado de Ejecución de Condena.

Ayer comenzó a trabajar sobre los expedientes de mayor urgencia y, hoy, la jueza a cargo, Teresa Zacarías, se reunirá con el Comité contra la Tortura para evaluar la situación. Sin embargo, el escenario en la unidad es de máxima tensión tras la muerte de un recluso en un enfrentamiento, por razones que aún se investigan.

La Corte Provincial decidió convocar a la jueza de Ejecución de Condena Teresa Zacarías para cumplir sus funciones, es decir, se levantó la feria extraordinaria por la emergencia sanitaria en el área de su competencia. “La decisión se enmarca en un planteo formulado por el Comité de Evaluación de Seguimiento y Aplicación de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, que solicitaba que se resolviera con urgencia la situación carcelaria, considerada de riesgo frente a la pandemia del coronavirus”, informaron ayer desde el STJ a través de un comunicado. Además el alto tribunal tomó a consideración la solicitud al Ministerio de Seguridad de la Provincia de adopción de medidas rigurosas de control para evitar la reintroducción del virus en las unidades del sistema carcelario.

Desde ayer, la Justicia de Ejecución de Condena viene trabajando en sendos expedientes de mayor urgencia, según informaron a El Litoral desde el Comité contra la Tortura, el cual está integrada por representantes del Ejecutivo Provincial, organismos de derechos humanos y legisladores. Además, en periodo de feria no se dejaron de atender los casos de personas que estaban en condiciones de recuperar su libertad, según indicaron.

El lunes familiares de personas privadas de su libertad informaron a través de comunicados, que los internos del Penal Nº 1 iniciaron una huelga de hambre de forma pacífica. Solicitaban mecanismos para contrarrestar el riesgo de contagio de covid-19, como ser, por ejemplo, acelerar la libertad de los reclusos que estaban en condiciones de obtenerla y de esta manera disminuir la población carcelaria que estaría un 40 por ciento por encima de su capacidad, de acuerdo con información de organismos de derechos humanos y familiares.

Por la parte del Ejecutivo, la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia, confirmaron a El Litoral que el gobernador Gustavo Valdés dio instrucciones al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para atender la situación carcelaria. Y tras recomendaciones al STJ, se convocó a la Justicia de Ejecución de Condena, de acuerdo con lo informado por el área del Ejecutivo. Los reclamos ante la emergencia sanitaria y el temor de contagio no sólo se realizaron en Corrientes, sino en varias unidades penitenciarias del país.

Para hoy está prevista una reunión entre la jueza Zacarías y los integrantes del Comité contra la Tortura para evaluar el trabajo que se viene realizando. Sin embargo, al reclamo anterior se suma un escenario de máxima tensión en la unidad de condenados tras la muerte de un recluso de 22 años en un enfrentamiento, según informaron oficialmente desde el Ministerio de Seguridad de la Provincia. Las causas aún se investigan. De acuerdo con información de la cartera provincial, producto de “la reyerta entre los internos” hubo cuatro personas privadas de su libertad heridas y siete agentes penitenciarios (ver página 23). Aunque algunas organizaciones no desestimaron un choque con los agentes, no se difundió una denuncia pública al respecto.

“Nos tomó por sorpresa el enfrentamiento de hoy y lamentablemente la muerte de uno de los internos, porque veníamos conversando con los delegados de los pabellones y familiares, que estaban conformes con el trabajo que estábamos haciendo”, dijo a El Litoral, por su parte, el secretario de Derechos Humanos de la Provincia, Manuel Cuevas. Incluso, hubo reuniones con el Comité de Crisis para informar sobre las medidas de prevención en el Penal 1.

De acuerdo con lo informado por el área, este año pueden solicitar su libertad de condicional de 105 internos. Esto significa que cumplieron con los dos tercios de la condena. El número incluye tanto a quienes ya fueron liberados como a quienes están en evaluación. Sin embargo, antes de tomar una resolución, el Juzgado de Ejecución de Condena debe tener en cuenta todos los antecedentes del solicitante que incluye desde la naturaleza del delito, si integra una población de riesgo, si cuenta con buena conducta, entre otros.

La libertad condicional, ademas, requiere del cumplimiento de ciertos requerimientos como que el condenado no salga de la ciudad, se presente a firmar ante las autoridades competentes, mantenga buena conducta, entre otros aspectos relevantes para su revinculación con la sociedad.

Por otra parte, para este año (entre quienes ya cumplieron y deben cumplir hasta diciembre), está prevista la liberación de unos 90 reclusos. Se trata de las personas privadas de la libertad que ya cumplieron su pena.

Por otra parte, al menos una veintena de internos conforman la población de riesgo, según informó Cuevas. El funcionario explicó que estos son casos de urgencia a tratar, debido a que ante un hipotético contagio podría causar graves problemas en la salud, la cual es lo que se busca resguardar.

(MB)