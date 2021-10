Lionel Scaloni: "Paraguay es un rival incómodo para enfrentar"

El DT del seleccionado argentino de fútbol, Lionel Scaloni, reconoció que Paraguay "es un rival incómodo para enfrentar" y que verán que partido van a proponer, del cara al cotejo del jueves por la 11ma. fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022.

"Paraguay es un rival incómodo para enfrentar. Veremos el partido que proponen, nuestra manera de jugar no va a cambiar.Nos proponemos ir partido tras partido. Esa es nuestra filosofía de trabajo y creemos que nos va a seguir yendo bien de esa manera", resumió Scaloni en conferencia de prensa vía Zoomluego del entrenamiento en el predio de Ezeiza.

Luego el entrenador explicó que "el equipo no está confirmado pero es casi en un 99 por ciento el de la final de la Copa. Quizá hagamos un pequeño retoque en base a un jugador que tenemos con una molestia".

Sobre el presente de Julián Álvarez, autor de dos goles en el último superclásico, Scaloni resaltó: "En cuanto a Julián, al que tuvimos y conocemos de las menores, lo apreciamos. Estamos contentos con su presente. Que tenga o no minutos no dependen de la edad, para nada y bajo ningún concepto, nos da muchas cosas futbolísticas y se mata en los entrenamientos".

"Julián puede jugar en cualquiera de las posiciones de arriba", explicó.

Sin embargo, el atacante de River corre desde atrás en la pelea contra Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María en el once inicial, y también frente a las alternativas de Joaquín Correa y Ángel Correa.

Además, Scaloni analizó la victoria del equipo de Marcelo Gallardo sobre Boca por 2 a 1 en el Monumental y lamentó no haber visto un partido "once contra once" por la temprana expulsión de Marcos Rojo (16m. PT).

"No pudimos disfrutar de un clásico once contra once pero así y todo River dominó el partido y fue un justo vencedor. Está clarísimo que River mereció ganar y fue superior", dijo el seleccionador.

De cara al partido de mañana frente a Paraguay, Scaloni decidió no dar el equipo titular por diferentes "molestias" en los jugadores.

"No puedo confirmar el equipo hasta mañana porque tenemos algunos jugadores con molestias, pero en un 99 por ciento será el que jugó la final de la Copa América", aseguró.

El que tiene su lugar en el once inicial es Lionel Messi, al que observó "listo" después de una lesión que lo apartó de dos juegos en Paris Saint Germain aunque volvió hace dos semanas, con un gol al Manchester City por la Champions League.

Scaloni remarcó que son "varios" los que se mostraron con dolencias físicas. "Es lógico que quieran jugar siempre pero en una Selección la competencia es grande y todos nos darán la posibilidad de no resentir al equipo", valoró.

Argentina saldrá en Asunción contra un "rival difícil" que en la Copa América le hizo "un planteo incómodo" y que además necesita una victoria para mantenerse con expectativas de clasificación al Mundial.

"El partido de mañana será complicado y desde ahí, una vez terminado, pensaremos en Uruguay. No queremos saltar momentos, ni pasos. Queremos sumar la máxima cantidad de puntos posibles", aclaró.

"Paraguay es un equipo incómodo y siempre es molesto. A nosotros nos puso en dificultad en la Copa América, es verdad que el momento es diferente pero eso no contará mañana. Ellos tendrán una mayor responsabilidad ofensiva y nuestra forma de jugar no cambiará", afirmó.

El seleccionado argentino tiene 18 puntos y está encaminado hacia Qatar 2022, aún con las tres unidades pendientes del partido suspendido frente a Brasil como visitante, y por eso el desafío es "mantener motivados" a los futbolistas "hasta el final".

"A nivel colectivo podemos mejorar siempre y ya cambiamos un montón desde el inicio del proceso, trabajamos como equipo y el que entra y sale sabe lo que tiene que hacer. La sensación es que como equipo estamos bien", resaltó.

"A nivel de competición todavía no cambia nada que nos den los tres puntos o no contra Brasil, aún si los sumamos necesitamos más para clasificar al Mundial. Los partidos habrá que jugarlos e intentar ganarlos al igual que siempre", continuó.

Más allá de sus palabras, la tranquilidad del entrenador se respalda en la información que recorre los pasillos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y que reafirma el fallo positivo en los próximos meses para Argentina.

Además, el DT opinó sobre Emiliano Martínez, actualmente el arquero titular y de buen nivel en Aston Villa de Inglaterra. "Solamente valoro y evalúo cómo ataja Emiliano (Martínez), todo el resto no nos interesa. Tomamos decisiones sabiendo que tenemos cuatro arqueros de primer nivel", comentó.

Por otro lado, Scaloni habló sobre el partido del año que viene frente a Italia, último campeón de la Eurocopa, y destacó: "Nos gusta medirnos con rivales importantes, sobre todo de otro continente, con un fútbol diferente al nuestro y nos gustaría probarnos. Pero falta mucho para el partido con Italia y tenemos que pensar en el presente".

"Una vez terminada la fecha de noviembre estaremos un largo tiempo sin juntarnos y la continuidad nos interesa. Queremos que los futbolistas jueguen en sus clubes", concluyó el DT. Argentina se medirá el jueves desde las 20 con Paraguay en el estadio Defensores del Chaco.

Telam