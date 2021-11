Vuelve Valdés de Europa y se definen los nombres para el nuevo gabinete

El gobernador Gustavo Valdés emprende su regreso de Europa y apenas llegue deberá prepararse para su acto de asunción. En ese marco definirá su nuevo equipo de trabajo para 2022. Hay vacantes en las segundas líneas y son varios los nombres en danza. Se prevé además un recambio en áreas claves. En el entorno de Valdés aseguran que apostarán a la renovación, a los jóvenes y a las mujeres, y ya hay algunos nombres en danza para el gabinete 2022. Habrá cambios obligados por las vacantes que se producen por funcionarios que lograron una banca legislativa.

Uno de los primeros nombres que se instalaron para integrar el nuevo equipo de Valdés fue el del intendente de Bella Vista, Walter Chávez, que asumirá como diputado provincial el 10 de diciembre.

El propio Chávez aseguró, en declaraciones a Radio Dos: “No me sorprenden los rumores por la relación que tengo con el gobernador, pero no he recibido ninguna propuesta”.

Sin embargo fue claro al asegurar que “teniendo en cuenta la práctica que tengo en el Ejecutivo, el Ejecutivo es más atractivo, pero ser parte de la Cámara es un desafío por eso lo acepté”.

“Si llegara la propuesta para el gabinete veremos qué hacer”, agregó.

Son dos las vacantes seguras del gabinete provincial. Edgardo “Egui” Benítez dejará su cargo de subsecretario de Industria para asumir su banca en Diputados. Lo propio hará Pedro Cassani hijo, que se despide de la subsecretaría de Turismo para asumir como viceintendente de Goya.

En tanto, en Hacienda se había instalado la versión de que el intendente de Monte Caseros, Miguel Olivieri, quien caduca su mandato pero fue electo concejal, se sumaría al equipo económico.

Meses atrás el ministro secretario general de la Gobernación había anticipado que: “Lo que puedo decir es que Gustavo Valdés cree en la renovación e innovación, y sabe que tiene que partir de una base sólida porque su propio proceso le demostró eso. Entiendo que tomará todas las decisiones que le parezca conveniente a favor de conseguir una mayor performance como gobierno y éstas van a tener mucho que ver con los ejes que plantean”.