Violento episodio en Ituzaingó: una mujer amenazó a otra con un machete en plena avenida

Momentos de extrema tensión se vivieron en la tarde de este miércoles en Ituzaingó, cuando una mujer fuera de sí y armada con un machete, atacó a otra persona en plena vía pública. El violento episodio ocurrió sobre la senda de la avenida 9 de Julio, una zona muy transitada de la ciudad. Tras recibir atención médica quedó a disposición de la justicia.

Según las primeras informaciones, la víctima que sería personal de Gendarmería Nacional, no sufrió heridas de gravedad, gracias a la rápida intervención de efectivos de la Policía Rural y Ecológica, quienes, junto a agentes de la Comisaría Primera, lograron contener la situación.

Tras el llamado de emergencia al 911, los uniformados se desplegaron rápidamente en el lugar. En un operativo coordinado, los rurales rodearon a la agresora, la distrajeron y finalmente consiguieron reducirla sin que nadie resultara lesionado.

Atentado y resistencia a la autoridad

La mujer fue inmediatamente trasladada al hospital local para recibir atención médica y quedó a disposición de la Justicia, iniciándose una causa por atentado y resistencia a la autoridad, bajo la intervención del fiscal Dr. Eugenio Bastro.

El accionar policial fue clave para evitar una tragedia, ya que el hecho ocurrió en un horario de intensa circulación de vecinos, comerciantes y niños que transitaban por la zona.

El incidente generó conmoción entre los testigos, que destacaron la celeridad con la que actuaron las fuerzas de seguridad para controlar a la mujer, quien habría mostrado un comportamiento errático previo al ataque.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias que derivaron en el violento episodio, mientras se evalúa el estado de salud mental de la agresora.