Melconian dirigirá el Ieral de la Fundación Mediterránea

El economista y expresidente del Banco Nación, Carlos Melconian, asumirá como nuevo director del Ieral de la Fundación Mediterránea. También se incorpora el economista Enrique Szewach, quien se desempeñó como vicepresidente del Banco Nación hasta la renuncia de Melconian al frente de la entidad.

Durante el almuerzo en el Palacio Duhau del Park Hyatt, tanto Melconian como Pía Astori, presidenta de la Fundación, dijeron que “todavía están negociando”, pero otras fuentes involucradas confirmaron que ya hay consenso.

El Ieral es el think thank fundado por Domingo Cavallo en Córdoba en 1977 y de donde salió el equipo de economistas que lo acompañó como ministro. Melconian disertó hoy al mediodía, en la ciudad de Buenos Aires, ante 150 empresarios. De todos modos, no fue presentado allí oficialmente como nuevo jefe.

Rodolfo Santágelo, quien es el histórico socio de Melconian en su consultora, continuará con el estudio y no se sumará al staff de economistas del Ieral.

Algunas fuentes consultadas por la prensa metropolitana sostienen que el desembarco del expresidente del Nación tiene que ver con la inquietud de empresarios importantes de contar con una institución que pueda diseñar un programa económico de cara al próximo período presidencial.

Los empresarios imaginan un esquema que contemple diferentes áreas como lo fue en la Convertibilidad. Hace unas semanas, en un almuerzo de la Mediterránea, Alfonso Prat Gay dejó entrever ese interés cuando enfatizó el aporte que se está gestando en Córdoba, entre el Ieral, la Bolsa de Comercio, Idesa, la Universidad Católica y la Siglo 21, con “una propuesta federal para el desarrollo” de la Argentina.

(JML)