Ministerio de Turismo Concejo Deliberante Juan Pablo Valdés
CORRIENTES

Las noticias más importantes del 13 de marzo

Por El Litoral

Viernes, 13 de marzo de 2026 a las 07:10

Juan Pablo Valdés cerró su agenda en Nueva York destacando el impacto del gasoducto para Corrientes

El Concejo Deliberante de Corrientes debate la implementación de video multas

Caso Loan: la abogada querellante dijo que la familia "está enojada y quiere respuestas"

Desarticularon una banda de abigeato en Corrientes: dos detenidos con armas y marihuana

Corrientes Sostiene Familias: finaliza el primer plazo para solicitarlo y el trámite se reanuda el lunes

River llega a Corrientes para observar jugadores

La inflación de febrero fue del 2,9% y acumula un 33,1% interanual

Regatas sumó su quinta derrota consecutiva y baja en la tabla

