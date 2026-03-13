Incendio en Corrientes: dos autos se quemaron a metros del puente General Manuel Belgrano

Se incendiaron dos autos estacionados a metros del puente General Manuel Belgrano, en el barrio Arazatí de la ciudad de Corrientes. El hecho ocurrió el jueves por la noche y generó tensión entre vecinos de la zona, aunque no hubo heridos.

El siniestro se registró alrededor de las 22:30 sobre la calle Lavalle al 90. Y, por causas que todavía se investigan, los dos automóviles se quemaron mientras permanecían estacionados en la vía pública.

De acuerdo con los primeros datos, el fuego se habría iniciado en uno de los vehículos y luego se propagó hacia el otro. Los autos involucrados fueron un Citroën C4 y un Peugeot 2008.

En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos Voluntarios, quienes lograron controlar el fuego después de varios minutos de intervención. Su accionar evitó que las llamas se extendieran hacia los demás vehículos de la cuadra.

Las llamas provocaron graves daños en ambos autos, uno se destruyó en la parte del motor y el otro en la zona trasera. Las autoridades investigan si fue un cortocircuito o un incendio intencional.