El Concejo Deliberante de Corrientes debate la implementación de video multas

El Concejo Deliberante de la ciudad de Corrientes puso en marcha su agenda legislativa con el tratamiento de proyectos orientados a la gestión urbana y la seguridad.

Durante la última sesión, ingresó formalmente la propuesta para crear el Sistema Municipal de Actuaciones Digitales, conocido como Video Multa, que permitirá registrar y documentar faltas mediante el uso de tecnologías de videovigilancia.

El expediente fue girado a las comisiones de Seguridad, Obras y Legislación para su análisis.

Asimismo, cobró estado parlamentario la adhesión a la Disposición Nacional Nº 480/2020, que busca establecer un marco regulatorio para la micromovilidad sustentable.

Esta normativa permitirá organizar la circulación de vehículos de movilidad personal, como monopatines eléctricos, bicicletas y triciclos, bajo las directrices de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Obras y servicios para los barrios

El cuerpo deliberativo también aprobó diversos proyectos de comunicación que responden a demandas vecinales. Las solicitudes, que buscan optimizar la infraestructura urbana, incluyen:

Instalación de nuevas garitas de colectivos sobre la avenida Armenia.

Acciones de limpieza, saneamiento y erradicación de basurales .

Mantenimiento de desagües pluviales a cielo abierto.

Trabajos de enripiado, nivelación y arreglo de calles en diversos barrios capitalinos.

Reconocimientos y efemérides

En el plano institucional, los concejales declararon de interés municipal la conmemoración del 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, y el Día Internacional de los Artesanos y Artesanas, que tendrá lugar el 19 de marzo.

Finalmente, el Concejo Deliberante otorgó distinciones a ciudadanos por su aporte a la comunidad: