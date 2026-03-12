¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Poder Judicial de Corrientes Banco de Corrientes Ministerio de Turismo
Legislativa

El Concejo Deliberante de Corrientes debate la implementación de video multas

En el marco de la segunda sesión ordinaria, el cuerpo deliberativo dio ingreso a proyectos clave para la modernización del tránsito y la seguridad vial. 

Por El Litoral

Jueves, 12 de marzo de 2026 a las 18:05

El Concejo Deliberante de la ciudad de Corrientes puso en marcha su agenda legislativa con el tratamiento de proyectos orientados a la gestión urbana y la seguridad.

Durante la última sesión, ingresó formalmente la propuesta para crear el Sistema Municipal de Actuaciones Digitales, conocido como Video Multa, que permitirá registrar y documentar faltas mediante el uso de tecnologías de videovigilancia.

El expediente fue girado a las comisiones de Seguridad, Obras y Legislación para su análisis.

Asimismo, cobró estado parlamentario la adhesión a la Disposición Nacional Nº 480/2020, que busca establecer un marco regulatorio para la micromovilidad sustentable.

Esta normativa permitirá organizar la circulación de vehículos de movilidad personal, como monopatines eléctricos, bicicletas y triciclos, bajo las directrices de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Obras y servicios para los barrios

El cuerpo deliberativo también aprobó diversos proyectos de comunicación que responden a demandas vecinales. Las solicitudes, que buscan optimizar la infraestructura urbana, incluyen:

  • Instalación de nuevas garitas de colectivos sobre la avenida Armenia.

  • Acciones de limpieza, saneamiento y erradicación de basurales.

  • Mantenimiento de desagües pluviales a cielo abierto.

  • Trabajos de enripiado, nivelación y arreglo de calles en diversos barrios capitalinos.

Reconocimientos y efemérides

En el plano institucional, los concejales declararon de interés municipal la conmemoración del 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, y el Día Internacional de los Artesanos y Artesanas, que tendrá lugar el 19 de marzo.

Finalmente, el Concejo Deliberante otorgó distinciones a ciudadanos por su aporte a la comunidad:

  • Alejandro Fabián Acosta: Diploma a la Acción Destacada por su trayectoria ininterrumpida en el fútbol formativo desde 1997.

  • Carmen Sánchez: Reconocimiento por su heroica labor profesional al salvar la vida de una niña en la vía pública.

