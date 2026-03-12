El Concejo Deliberante de Corrientes debate la implementación de video multas

El Concejo Deliberante de la ciudad de Corrientes puso en marcha su agenda legislativa con el tratamiento de proyectos orientados a la gestión urbana y la seguridad.
Durante la última sesión, ingresó formalmente la propuesta para crear el Sistema Municipal de Actuaciones Digitales, conocido como Video Multa, que permitirá registrar y documentar faltas mediante el uso de tecnologías de videovigilancia.
El expediente fue girado a las comisiones de Seguridad, Obras y Legislación para su análisis.
Asimismo, cobró estado parlamentario la adhesión a la Disposición Nacional Nº 480/2020, que busca establecer un marco regulatorio para la micromovilidad sustentable.
Esta normativa permitirá organizar la circulación de vehículos de movilidad personal, como monopatines eléctricos, bicicletas y triciclos, bajo las directrices de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Obras y servicios para los barrios
El cuerpo deliberativo también aprobó diversos proyectos de comunicación que responden a demandas vecinales. Las solicitudes, que buscan optimizar la infraestructura urbana, incluyen:
-
Instalación de nuevas garitas de colectivos sobre la avenida Armenia.
-
Acciones de limpieza, saneamiento y erradicación de basurales.
-
Mantenimiento de desagües pluviales a cielo abierto.
-
Trabajos de enripiado, nivelación y arreglo de calles en diversos barrios capitalinos.
Reconocimientos y efemérides
En el plano institucional, los concejales declararon de interés municipal la conmemoración del 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, y el Día Internacional de los Artesanos y Artesanas, que tendrá lugar el 19 de marzo.
Finalmente, el Concejo Deliberante otorgó distinciones a ciudadanos por su aporte a la comunidad:
-
Alejandro Fabián Acosta: Diploma a la Acción Destacada por su trayectoria ininterrumpida en el fútbol formativo desde 1997.
-
Carmen Sánchez: Reconocimiento por su heroica labor profesional al salvar la vida de una niña en la vía pública.