Luego de la polémica con Moria Casán, Rocío Oliva criticó que los famosos sean vacunados

Moria Casán causó revuelo al anunciar que se iba a dar la vacuna rusa Sputnik V, contra el coronavirus. En una entrevista con la periodista Susana Roccasalvo para Implacables, la capocómica explicó que había sido convocada desde el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires como parte de una campaña de concientización.

“Soy pro-vacuna, me voy a vacunar con la Sputnik. Me llamaron para saber si quería por mi edad, porque soy de riesgo, y les dije que sí, que absolutamente. Para eso están los científicos que trabajan: para que tengamos una vida mejor. Sería ignorante, si me di todas las vacunas toda mi vida, ¿por qué no me voy a dar esta?”, señaló en el programa de El Nueve.

El gobernador Axel Kicillof había adelantado que iban a invitar a algunos referentes de la cultura y el deporte a que se apliquen el inoculante públicamente: “Estamos invitando a referentes de otros campos a que se vacunen. Utilizaríamos pocas vacunas, unas 100, para que con su ejemplo puedan convencer a otros”. Y agregó: “Al ver que ellos también ponen el hombro, algunos pueden convencerse de que esta vacuna, como todo lo que aprueba nuestro ANMAT, sirve, previene y cuida”.

En los medios de comunicación y en las redes sociales se generó un fuerte debate sobre si era necesario vacunar a figuras públicas en un momento en el que hay pocas dosis. En el ciclo Polémica en el bar, Mariano Iúdica afirmó: “Moria se enojó mucho por el cuestionamiento que le hicieron con el tema de que se iba a vacunar. Para mí que se vacunen famosos de riesgo me parece espectacular...”. La panelista Rocío Oliva no estuvo de acuerdo con el conductor: “En realidad la vacuna no sé si es para los famosos, la vacuna es para la gente que está sobre la primera línea, todos los días en terapia...”.

Por su parte, su compañero de panel Gastón Recondo aseguró: “Como hay tanto temor de si me vacuno o no me vacuno, cuando vos ves gente que seguís y tenés como referencia que se da la vacuna, es un mensaje que contagia”. Pero, la panelista explicó su postura: “Disculpame, yo creo en un médico, en un infectólogo, no es un actor o una actriz”.

Tras el revuelo que se armó por sus declaraciones y la gran cantidad de críticas y comentarios negativos, La One utilizó sus perfiles en Instagram y Twitter para realizar un fuerte descargo. Lo tituló “Carta para: algunes?” (sic) y arrancó sin titubear: “Quiero denunciar por primera vez en más de 50 años de carrera a quienes usaron mi nombre e imagen hablando tan banalmente acerca de mi persona en una era donde el mundo está paralizado por el COVID-19″.

“Cuando me ofrecieron la vacuna yo dije que sí y pensé en mí, ni en concientizar porque eso es subjetivo, depende de la credibilidad o no hacia mi persona”, continuó la actriz, y remató con ironía: “Pero parecería que la tengo, si no, no estaría mi nombre todo el día en cadena nacional”.

A continuación, Casán argumentó por qué debería recibir la vacuna .”YO SOY ESENCIAL”, escribió en mayúsculas: “Tengo más de 70 años, porque tengo una hija y dos nietos, familia y amigos que me quieren en su vida y sobre todo porque YO amo la vida”, continuó, y se refirió a su tarea en Brujas, la mítica obra teatral que definió como un fenómeno social, con la que batió records de permanencia y que volvió renovada a finales del año pasado.

Infobae