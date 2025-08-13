Pronostican aumento de temperatura y lluvias superiores a las normales en Corrientes

Luego de días frescos en Corrientes, se espera que llegue un marcado ascenso de temperatura que podría superar los 27ºC para la semana próxima. Sin embargo, entre este jueves y el domingo se prevé que continúe con jornadas cálidas y noches frescas. Las lluvias podrían llegar el martes que viene y extenderse durante la semana.

Pronóstico para los próximos días

Hasta el viernes los pronósticos indican máximas que ronden los 25ºC. Fuente: Agromet.

Las máximas podrían rondar entre los 24ºC y los 28ºC. Fuente: Agromet.

Con una amplitud térmica, este miércoles las temperaturas pasaron de los 7ºC a los 25ºC en solo horas. Para este jueves se espera que oscilen entre los 10ºC y los 19ºC, con neblina por la madrugada y mañana, pero despejado por la tarde. No se anuncian precipitaciones para la jornada.

La mínima vuelve a descender a 7ºC el viernes, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), pero con una máxima que asciende a los 19ºC. Mientras que el sábado se prevé que el termómetro ronde entre los 11ºC y los 21ºC y para el domingo, se espera entre 13ºC y 23ºC, con cielos parcialmente nublados.

Lluvias y fuertes vientos a la vista

Entre el martes 19 y el domingo 24 de agosto se prevé lluvias superiores en la provincia. Fuente: Agromet.

Las temperaturas subirán aún más para el lunes, marcando por el ingreso de vientos por el sector norte que podrían marcar 27ºC de máxima y los 15ºC de mínima, según el ente nacional. Las precipitaciones acompañadas por fuertes vientos podrían llegar para el martes próximo. Las ráfagas pueden alcanzar entre los 51 y 59 kilómetros por hora, considerados fuertes para esta zona de la provincia.

Según el informe de Agromet, se espera que a partir del martes próximo y hasta el 24 de agosto inclusive, se desarrollen superiores a las normales. Tal y como señalaron anteriormente en el informe trimestral.