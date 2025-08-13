Tras el derrumbe en el Regatas, qué pasará con el show de Cuarteto de Nos en Corrientes

Ante los hechos de público conocimiento en el Club de Regatas Corrientes, la productora De La Estrella informó este miércoles que el show de Cuarteto de Nos previsto para el jueves 14 de agosto se realizará en un escenario alternativo a las 21:00 horas.

En este marco, también detallaran que ninguno de los integrantes de su staff sufrió consecuencias por el incidente ocurrido en la cancha de básquet donde se realizaban obras de remodelación.

El montaje para el show de Cuarteto de Nos, previsto para este jueves 14 de agosto, debía comenzar a las 20:00 horas, pero debido al derrumbe se están realizando ajustes logísticos para trasladar el evento a un escenario alternativo, garantizando que la presentación se realice el mismo día a las 21:00 horas.

Desde la productora destacaron que, afortunadamente, no hubo víctimas por el incidente y aprovecharon para expresar su apoyo a la pronta reconstrucción del Club de Regatas Corrientes, reafirmando el compromiso con la seguridad del público y del personal.

El público que tiene entrada para el evento deberá estar atento a las indicaciones que se difundan sobre el nuevo lugar del show, aunque el horario de inicio se mantiene según lo informado por la productora.