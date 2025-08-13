El lunes se anunciará el incremento salarial para los trabajadores estatales de Corrientes

El gobernador de Corrientes informó este miércoles que el próximo lunes se anunciará oficialmente el incremento salarial para los trabajadores estatales de la provincia.

La confirmación la hizo Valdés cuando estuvo en la Expo Joven, realizada en el Ex Regimiento N° 9, donde participó del evento y entregar premios a los participantes, como así también a emprendedores.

Al respecto dijo que “vemos todo el potencial de nuestra juventud y la verdad que nos divertimos, pero también miramos lo que tiene que ver con las distintas carreras”, en entrevista a Radio Sudamericana.

El incremento salarial

Además, el mandatario fue consultado sobre el incremento salarial anunciado días antes. Valdés dijo que “va a estar el anuncio el lunes que viene”, y pidió a los correntinos que esperen unos "días más y van a saber con exactitud".

Cabe recordar que el gobernador hizo mención de este tema luego de la inauguración de una nueva comisaría en el Campus Deodoro Roca de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) de la ciudad de Corrientes.

