¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Policía de Corrientes Gustavo Valdés Policía de Corrientes
Policía de Corrientes Gustavo Valdés Policía de Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Anuncio oficial

El lunes se anunciará el incremento salarial para los trabajadores estatales de Corrientes

Gustavo Valdés lo confirmó este miércoles durante su visita a la Expo Joven que se realiza en el Ex Regimiento N° 9.

Por El Litoral

Miércoles, 13 de agosto de 2025 a las 12:44

El gobernador de Corrientes informó este miércoles que el próximo lunes se anunciará oficialmente el incremento salarial para los trabajadores estatales de la provincia.

La confirmación la hizo Valdés cuando estuvo en la Expo Joven, realizada en el Ex Regimiento N° 9, donde participó del evento y entregar premios a los participantes, como así también a emprendedores

Al respecto dijo que “vemos todo el potencial de nuestra juventud y la verdad que nos divertimos, pero también miramos lo que tiene que ver con las distintas carreras”, en entrevista a Radio Sudamericana.

El incremento salarial

Además, el mandatario fue consultado sobre el incremento salarial anunciado días antes. Valdés dijo que “va a estar el anuncio el lunes que viene”, y pidió a los correntinos que esperen unos "días más y van a saber con exactitud".

Cabe recordar que el gobernador hizo mención de este tema luego de la inauguración de una nueva comisaría en el Campus Deodoro Roca de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) de la ciudad de Corrientes.
 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD