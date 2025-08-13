Estafa: denunció el robo de su auto pero vendía las piezas en un taller

Una exitosa investigación policial permitió detectar la falsedad de los hechos denunciados por un hombre por el robo de su automóvil en Paso de los Libres. Lograron hallar partes del vehículo en un galpón donde se vendían las partes y en consecuencia secuestraron chasis y demás partes.

Fue un trabajo desplegado por personal de la Comisaría de distrito Primera de la ciudad fronteriza, en colaboración con la Unidad Fiscal interviniente.

Colaboró además la División Investigaciones dependiente de la Unidad Regional IV Paso de los Libres.

Luego de un intenso trabajo de búsqueda de evidencias, lograron esclarecer el hecho que finalmente resultó ser ficticio, el cual se trataría de una falsa denuncia, según detallaron.Todo inició cuando un hombre denunció tiempo atrás la sustracción de su automóvil Fiat Siena por lo cual desplegaron distintos operativos y múltiples diligencias, analizando cámaras de seguridad y tomaron testimonios.

Finalmente, posibilitó descartar la hipótesis del ilícito y después en esa misma dirección inspeccionaron un taller mecánico, donde se determinó que el rodado habría sido dejado allí, para su posterior desarme.Algunas partes ya habrían sido vendidas, lo cual se puso en conocimiento de la Fiscalía.