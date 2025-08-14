¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

calor en Corrientes Lisandro Almirón Gustavo Valdés
CORRIENTES

Las noticias más importantes del 14 de agosto de 2025

Por El Litoral

Jueves, 14 de agosto de 2025 a las 07:00

Estafa: denunció el robo de su auto pero vendía las piezas en un taller

El lunes se anunciará el incremento salarial para los trabajadores estatales de Corrientes

Club de Regatas Corrientes: se desplomó el techo y el muro del estadio de básquet

El Gobernador llamó a escuchar a las PyMEs porque son quienes generan empleo genuino

Pronostican aumento de temperatura y lluvias superiores a las normales en Corrientes

Un merendero de Corrientes pide colaboración para festejar el Día de las Infancias

Corrientes: descarriló una formación ferroviaria cargada con piedras

Incautaron 60.000 atados de cigarrillos de contrabando en dos procedimientos

Corrientes sancionó la Ley de Lectura Fácil para la inclusión de personas con discapacidad

Exposición Rural de Corrientes: precios, horarios y colectivos gratis desde la capital

