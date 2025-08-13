Lisandro llamó a "terminar con el feudalismo" el 31 de agosto

El diputado nacional y candidato a gobernador por La Libertad Avanza en Corrientes, Lisandro Almirón, participó de una reunión en Olivos junto al presidente Javier Milei, legisladores de su espacio y aliados políticos, en la que se analizó la situación provincial y se coordinaron estrategias de cara a las elecciones del 31 de agosto.

A 18 días de las elecciones provinciales y municipales en Corrientes, trascendió que “el equipo de Javier Milei sigue de cerca la situación de Corrientes”.

En Olivos se concretó una reunión entre el presidente y algunos diputados de La Libertad Avanza, junto a otros aliados políticos, con el objetivo de analizar el escenario nacional y coordinar estrategias.

En este contexto, el diputado nacional y candidato a gobernador por La Libertad Avanza en Corrientes, Lisandro Almirón, expresó su gratitud por el acompañamiento de sus compañeros de bancada y dirigentes aliados, destacando la fortaleza del equipo y la unidad del espacio.

UN EQUIPO POLÍTICO Y HUMANO

Lisandro subrayó que una de las experiencias más valiosas en su labor legislativa fue compartir trabajo y militancia con colegas de gran calidad personal y política. “Una de las cosas que en este tiempo como diputado nacional más agradezco es poder ser parte de un grupo de personas tan increíbles”, manifestó.

El candidato a gobernador de La Libertad Avanza afirmó que es un orgullo y un lujo poder llamar amigos a dirigentes como Bertie Benegas Lynch, Carlos Zapata, Emilia Orozco, José Luis Espert, Nadia Márquez, César Treffinger y Gabriel Bornoroni, entre otros. “Todos ellos han pasado de ser compañeros de bancada a convertirse en mucho más que eso”, agregó.

COMPROMISO CONTRA EL FEUDALISMO

Almirón destacó que el respaldo de sus colegas y de la ciudadanía que lo acompaña fortalece su determinación frente a los desafíos políticos en Corrientes. “El apoyo de todos ellos, así como el de la gente que nos acompañó en este proceso, reafirma mi compromiso y me llena de energía en esta batalla contra lo peor de la vieja política: el feudalismo”, remarcó.

El candidato sostuvo que, junto al equipo nacional de La Libertad Avanza, seguirán impulsando un proyecto que promueva el cambio político profundo y la modernización institucional en la provincia, con una visión alineada a las políticas del presidente Javier Milei.