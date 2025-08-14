Barrionuevo propone vincular la educación con el empleo en Corrientes

En la sede de Encuentro por Corrientes (ECo), el candidato a vicegobernador Martín Barrionuevo encabezó este miércoles la presentación del ciclo “La Revolución Educativa para transformar Corrientes”, una propuesta que busca repensar el sistema educativo en clave productiva y adaptada a los desafíos del siglo XXI.

“Vincular el sistema educativo al mundo del trabajo es fundamental”, afirmó Barrionuevo durante su intervención. Acompañado por su compañero de fórmula, el candidato a gobernador Ricardo Colombi, y otras figuras del espacio, el actual senador provincial sostuvo que “discutir educación hoy es hacerlo desde una mirada distinta, propositiva y con compromiso real con los jóvenes”.

El ciclo de charlas y debates, que recorre distintas localidades de la provincia, plantea la necesidad de una reforma educativa profunda que contemple la tecnología, la innovación y las demandas actuales del mercado laboral. “Tenemos desafíos en todos los niveles educativos; pensemos, trabajemos y hagamos”, convocó Barrionuevo, quien también llamó a “potenciar y contagiar ideas transformadoras junto a los correntinos y correntinas”.

Uno de los momentos destacados del evento fue la intervención del intendente de Gobernador Virasoro y candidato a diputado provincial, Emiliano Fernández, quien compartió la experiencia de su localidad: “Hoy tenemos pleno empleo, con el 80% de la población viviendo del empleo privado y ocho países invirtiendo en Virasoro”, señaló.

Sin embargo, advirtió que el crecimiento económico encontró una limitante: “Las industrias llegaban, pero no encontraban recurso humano calificado. Nuestra juventud no tenía cómo capacitarse para acceder a mejores salarios”, expresó. En este sentido, cuestionó la desconexión entre el sistema educativo y el mercado laboral: “El sistema superior no está generando los perfiles que necesita la industria y la producción”, advirtió.

Por su parte, el candidato a intendente de la Capital, Gustavo Canteros, puso en valor la trayectoria y formación de Barrionuevo y Fernández, y destacó la “concepción humanista” de ECo. “Entendemos a las personas por encima de todo. El 31 de agosto tenemos una gran oportunidad: o nos quedamos con lo mismo, o vamos por el cambio”, afirmó.

La jornada, que reunió a una nutrida mayoría juvenil, también contó con las exposiciones de la Lic. Agostina Monti Salías, quien habló sobre “Educación Tecnológica”, y del especialista Juan Pablo Valeggiani, que disertó sobre “Tecnología y futuro del trabajo”. Entre los presentes estuvieron también el candidato a senador Enrique Vaz Torres y el postulante a viceintendente de la Capital, “Ito” Iturriaga, entre otros referentes de ECo.