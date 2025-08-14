¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

calor en Corrientes Lisandro Almirón Gustavo Valdés
calor en Corrientes Lisandro Almirón Gustavo Valdés
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
ELECCIONES 2025

Barrionuevo propone vincular la educación con el empleo en Corrientes

El candidato busca una propuesta que busca repensar el sistema educativo en clave productiva y adaptada a los desafíos del siglo XXI.

Por El Litoral

Jueves, 14 de agosto de 2025 a las 07:29

En la sede de Encuentro por Corrientes (ECo), el candidato a vicegobernador Martín Barrionuevo encabezó este miércoles la presentación del ciclo “La Revolución Educativa para transformar Corrientes”, una propuesta que busca repensar el sistema educativo en clave productiva y adaptada a los desafíos del siglo XXI.

“Vincular el sistema educativo al mundo del trabajo es fundamental”, afirmó Barrionuevo durante su intervención. Acompañado por su compañero de fórmula, el candidato a gobernador Ricardo Colombi, y otras figuras del espacio, el actual senador provincial sostuvo que “discutir educación hoy es hacerlo desde una mirada distinta, propositiva y con compromiso real con los jóvenes”.

El ciclo de charlas y debates, que recorre distintas localidades de la provincia, plantea la necesidad de una reforma educativa profunda que contemple la tecnología, la innovación y las demandas actuales del mercado laboral. “Tenemos desafíos en todos los niveles educativos; pensemos, trabajemos y hagamos”, convocó Barrionuevo, quien también llamó a “potenciar y contagiar ideas transformadoras junto a los correntinos y correntinas”.

Uno de los momentos destacados del evento fue la intervención del intendente de Gobernador Virasoro y candidato a diputado provincial, Emiliano Fernández, quien compartió la experiencia de su localidad: “Hoy tenemos pleno empleo, con el 80% de la población viviendo del empleo privado y ocho países invirtiendo en Virasoro”, señaló.

Sin embargo, advirtió que el crecimiento económico encontró una limitante: “Las industrias llegaban, pero no encontraban recurso humano calificado. Nuestra juventud no tenía cómo capacitarse para acceder a mejores salarios”, expresó. En este sentido, cuestionó la desconexión entre el sistema educativo y el mercado laboral: “El sistema superior no está generando los perfiles que necesita la industria y la producción”, advirtió.

Por su parte, el candidato a intendente de la Capital, Gustavo Canteros, puso en valor la trayectoria y formación de Barrionuevo y Fernández, y destacó la “concepción humanista” de ECo. “Entendemos a las personas por encima de todo. El 31 de agosto tenemos una gran oportunidad: o nos quedamos con lo mismo, o vamos por el cambio”, afirmó.

La jornada, que reunió a una nutrida mayoría juvenil, también contó con las exposiciones de la Lic. Agostina Monti Salías, quien habló sobre “Educación Tecnológica”, y del especialista Juan Pablo Valeggiani, que disertó sobre “Tecnología y futuro del trabajo”. Entre los presentes estuvieron también el candidato a senador Enrique Vaz Torres y el postulante a viceintendente de la Capital, “Ito” Iturriaga, entre otros referentes de ECo.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD