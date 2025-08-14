Caputo deberá enfrentar vencimientos por $24 billones antes de las elecciones

El Tesoro enfrentó una licitación clave de $15 billones, de los cuales solo renovó el 60% de sus compromisos con tasas que llegaron a ubicarse casi en el 70% y quedaron liberados cerca de $6 billones. Lejos de aplacarse, la tensión por la deuda en pesos seguirá presente este año, ya que antes de las elecciones vencen $24 billones.

En la operación de deuda de este miércoles, el Gobierno captó $9,1 billones, por lo que quedaron casi $6 billones sueltos. En alerta por la posibilidad de que esos pesos presionen sobre el dólar, el director del Banco Central, Federico Furiase, anunció una nueva licitación de emergencia.

“Los pesos excedentes de la licitación de hoy serán absorbidos de manera inmediata. En este caso, serán absorbidos mayoritariamente vía aumento de encajes remunerados con nuevos títulos públicos a ser suscriptos el lunes próximo (día de la liquidación de la licitación de hoy), a través de una nueva licitación del Tesoro“, indicó en sus redes sociales.

En total, el Tesoro ofreció 11 títulos de deuda, pero gran parte de los instrumentos que se renovaron quedaron en las letras que vencen en septiembre. Además, la Secretaría de Finanzas convalidó tasas para las letras del próximo mes entre el 63,78% y el 69,20%, equivalentes al 4,20% y 4,48% mensual.

La licitación del miércoles, por otra parte, se enmarca en la fuerte tensión que dejó un mes atrás el fin de las LEFI, por la que quedaron $10 billones de pesos sueltos. Esa situación llevó al Banco Central (BCRA) a subir al 40% los encajes o el requerimiento de efectivo mínimo que deben tener los bancos para sacar los pesos de la calle e intentar evitar que presionen sobre el dólar.

“Nosotros veíamos que el escenario más probable era un escenario de un roller bajo, en particular pensando que los bancos están buscando recrear un colchón de liquidez propio y no estar sometidos ni al riesgo del Tesoro de las Lecaps o al al riesgo de tasa de corto plazo, como venía ocurriendo -consideró Federico Filippini, Chief Economist de Adcap-. De algún modo, este escenario mostró que los bancos además no parecen haber estado muy incentivados a ir un poco más largo".

“Mañana vamos a tener un contexto opuesto a lo que veníamos viendo en los últimos días, donde había una escasez reinante de liquidez y más que mañana, a partir de del lunes, posiblemente esto se revierta”, completó Filippini.

Los pesos que persiguen a Caputo

Pero más allá de esto, al Tesoro todavía le quedan pendientes varios compromisos de la deuda en pesos por afrontar. De acuerdo a las estimaciones del departamento de Estudios Económicos Banco Provincia, vencen $24 billones hasta las elecciones, que equivalen a 2,8% del PBI, y si se tiene en cuenta la proyección hasta diciembre, el perfil de vencimientos es de $48,5 billones.

Después de la licitación de hoy hasta las próximas elecciones nacionales -que se desarrollarán el 26 de octubre- restan otras cuatro licitaciones más:

El 27 de agosto vencen $9,1 billones

El 10 de septiembre vencen $7,2 billones

El 26 de septiembre vencen $3,9 billones

El 15 de octubre vencen $3,9 billones

Para el resto del año, en tanto, quedan cuatro vencimientos más:

29 de octubre: $4 billones

5 de noviembre: $6,8 billones

26 de noviembre: $2,5 billones

11 de diciembre: $11,1 billones

De esta manera, y con un escenario cambiario más contenido, la mirada del mercado financiero seguirá puesta en las tasas de interés y su efecto sobre la actividad económica. “Desde la segunda mitad de julio, los adelantos de cuenta corriente cayeron 13% en términos reales. Esto implica que las empresas están teniendo menor demanda de financiamiento y este menor crédito puede tensar el flujo de tasas”, explicó Matías Rajnerman, jefe de macroeconomía del Banco Provincia.

“No afecta tanto la inversión, pero sí puede impactar en la dinámica de tasas. No deducimos un quiebre masivo de la cadena de pagos, pero lo que se va a empezar a ver es que va a estar complicada la oferta de liquidez porque está muy caro el crédito”, resumió.

