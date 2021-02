Investigan fraude a una discapacitada a quien le prometieron un préstamo

La Policía busca dar con el paradero de un hombre que organiza viajes desde el interior hacia la capital correntina para gestionar préstamos en una financiera y se apropia de la mitad del dinero tramitado.

El reciente caso se produjo en la ciudad de Mercedes y denunciaron ante la Justicia a un vecino del barrio San Francisco, quien sería el que organiza los viajes.

Marina Fernández contó que a su hermana que tiene discapacidad y que además tiene una grave enfermedad, le llevó un hombre a Corrientes para sacarle un préstamo.

Ella se enteró por un familiar que su hermana fue en este viaje, cuando le dijo que sólo se iba al centro de Mercedes. Pero luego supo que estaba en la Capital donde habría sacado un préstamo de alrededor de 60 mil pesos de los cuales sólo le quedó la mitad.

La mujer contó que “una prima me había advertido que escuchó que esta persona le estaba por hacer un préstamo por lo cual me dijo que me fije por mi hermana que la iban a llevar, yo me fui a la casa de este hombre a decirle que eso no lo podía hacer, pero supuestamente no estaba, pero se la llevó escondida”.

“Cuando volvió a Mercedes, me muestra lo que había comprado, hizo una compra en un súper de mercaderías por un importante monto. Me dijo que le había comprado un amigo pero nadie te regala nada, entonces empecé a preguntarle sobre el préstamo que le habían hecho, le pedí que me muestre algún papel y me dijo que no le dieron ningún papel”, relató a Tu Mercedes.

Marina siguió averiguando y así llego a una persona que le pudo dar más datos y allí supo que el préstamo fue de 60 mil pesos, de los cuales 30 mil habrían quedado para el hombre que ahora está siendo investigado por la justicia. Según cuenta la hermana de la víctima de esta historia, inclusive le cobró la pensión de 10.800 pesos que es un dinero que necesita para vivir.

La victima de esta presunta estafa, cobra una pensión por discapacidad, además no sabe leer ni escribir, y no conoce el valor de los billetes, algo que más le llama la atención porque en una casa de préstamos en Corrientes Capital deberían darse cuenta de esto, dijo Fernández.

Por eso se radicó una denuncia en la Comisaría Tercera y se comunicaron con el fiscal Casarrubia sobre quien señalaron que muy amablemente escuchó el caso que le preocupa a la familia Fernández porque creen que otras personas con discapacidad y hasta abuelos están siendo víctimas de esta modalidad, ya que pudieron saber que existirían días determinados en la semana que salen varios autos con personas a la misma casa de préstamos en Corrientes.

(NG)