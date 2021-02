Carne para Todos: solo 10 kilos por grupo familiar y hay quejas por la grasa del asado

La polémica por la calidad de los 10 cortes de carne con rebajas de hasta el 30 por ciento que el Gobierno nacional lanzó esta semana, también tuvo su repercusión en la ciudad de Corrientes.

La queja de la mayoría de los correntinos, consultados por El Litoral, versan sobre tres cuestiones: la cantidad de grasa que tiene el asado ($399 el kilo) y su presentación (no se consigue por menos de 3 kilos); solo se pueden comprar en dos hipermercados de cadena nacional y se agotan rápido.

En el hipermercado de avenida Ferré, esquina Chacabuco, hay una góndola en forma de “L” identificada con los carteles celestes de Precios Ciudados.

La góndola se repone los sábados y domingos, además de los tres primeros miércoles de cada mes.

Pese a las quejas por la cantidad de grasa, los cortes se agotan rápido y la mercadería no se repone hasta el día siguiente.

Los cortes vienen en bandejas y en bolsas en el caso de las costillas.

Resulta difícil y casi imposible no realizar una comparación con la góndola de enfrente, donde predomina un color rojo llamativo y apenas se percibe algún vestigio de color blanco de la grasa vacuna. Claro que ese corte de carne, que al menos parece premium, su costo casi triplica el de Precios Cuidados.

“El asado tiene mucha grasa y las presentaciones son de 3 kilos para arriba”, se quejó ante El Litoral Élida, quien de todos modos se llevó costilla, vacío y tapa de asado.

“El vacío está bueno, interesante”, rescató.

“Los otros cortes no los conseguí, se agotaron para el mediodía”, lamentó.

Fernando, otro ciudadano que compró la oferta, fue más entusiasta: “Tiene mucha grasa, pero es normal, si uno va a la carnicería le pedís al carnicero que te saque la grasa, acá no tenés esa opción. Es solo eso”.

La oferta es interesante pese a las quejas y a la viralización de imágenes de carne con mucha grasa.

Solo hay que armarse de paciencia, ya que en el hipermercado citado escasean los cajeros “debido a las licencias”. Así que realizar una compra y lograr pagar por ella puede significar tener que esperar hasta 40 minutos, ya que al menos hasta ayer solo un cajero atendía a los compradores que no llevaban más de 15 productos, que además debían cruzar los dedos para que la máquina ticketera no se cuelgue y se deba reiniciar todo el proceso de etiquetado. Hubo clientes que no tuvieron tanta suerte.

Son 10 los cortes con rebajas de hasta el 30 por ciento que pueden conseguirse en la ciudad de Corrientes.

El kilo de asado de tira se venderá a $399 (29 % más bajo que en diciembre); el vacío a $499 (20 % más bajo que en diciembre); el matambre a $549 (13 % más bajo que en diciembre); la tapa de asado a $429 (15 % más bajo que en diciembre); la cuadrada o bola de lomo a $489 (13 % más bajo que en diciembre); la carnaza a $359 (13 % más bajo que en diciembre); la falda a $229 (30 % más bajo que en diciembre); y el roastbeef a $399 (12 % más bajo que en diciembre). A esos ocho cortes se le suman la carne picada, que se vende a $265 por kilo, y el espinazo a $110, lo que totaliza 10 cortes de carne a precios accesibles.

En Corrientes se podrán conseguir en Carrefour, Walmart y Chango Más.

El acuerdo alcanzado el 25 de enero último se logró a partir de la conformidad del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentina ABC, la Cámara Argentina de la Industria Frigorífica (Cadif), la Unión de la Industria Cárnica Argentina (Unica), la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales (Fifra) y la Asociación de Supermercados Unidos.