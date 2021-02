La palabra de Jorge Rial por la fiesta de cumpleaños de su hija Morena: "Pido perdón"

El 8 de febrero, Morena Rial cumplió 22 años en Carlos Paz, donde está haciendo su primera temporada teatral de verano con la comedia La Mentirita, junto con Freddy Villareal, Iliana Calabró, René Bertrand, Rodrigo Noya y Laura Bruni en el Teatro del Lago.

La actriz realizó una celebración con sus amigos y parte del elenco en la villa cordobesa. Algunas imágenes y videos del cumpleaños que se publicaron en las redes sociales generaron polémica. En el ciclo Los Ángeles de la Mañana, la periodista Andrea Taboada señaló que el festejo se llevó a cabo con más de 20 personas sin respetar medidas de seguridad para evitar posibles contagios de COVID-19.

“Si analizan las imágenes van a ver que el protocolo no existe. No hay distancia social, hay gente que tiene el barbijo abajo”, explicó la periodista mientras mostraban un video en el que la gente aparecía bailando y haciendo trencito en un espacio cerrado. También tocó una banda y participaron algunos colegas de la joven, como Rodrigo Noya y Fredy Villarreal, el actor que estuvo internando en grave estado cuando dio positivo de coronavirus.

La panelista Cinthia Fernández aseguró: “Lo raro es que lo suban (a las redes), se queman por el canje de la torta y demás. Es una falta de respeto para la producción (de la obra) que está poniendo dinero en un momento en el que falta el trabajo. No creo que Iliana (Calabró) esté muy contenta”. Luego, aclararon que la actriz no participó del festejo.

Jorge Rial escribió en su cuenta de Twitter un fuerte mensaje sobre el festejo de cumpleaños de su hija Morena: “Repudio las fiestas clandestinas. Los que se creen más vivos que los demás. Los que no piensan en el otro. La falta solidaridad y empatía con los demás es indignante. Y esto cuadra perfectamente en lo que hizo mi hija ayer en su cumpleaños. Pido perdón y me siento avergonzado”.

Casualmente, un día antes el periodista había felicitado a Morena por su cumpleaños con un mensaje emotivo en Instagram junto a una tierna imagen en la que aparecía abrazado a la actriz y a su nieto, Francesco Benicio. “Me quedo con esta foto. La transición de hija a madre. De nena a mujer. Y siempre a tu lado. ¡¡¡Quiero más sonrisas como esa!!!”, señaló en la red social.

“Que tengas el mejor día de tu vida. Disfruta. Todo está bien. La felicidad está siempre a la vuelta de la esquina. Gracias por el hermoso nieto que me diste. Gracias por hacerme asumir el rol más difícil del mundo: ser padre. Te amo. Con todo y pese a todo. Feliz cumple!!!”, finalizó Rial. Morena le respondió en la red social: “Te amamos mucho, papá ♥️♥️♥️♥️”. Hace dos semanas, Jorge aprovechó para hacerse una escapada a Córdoba durante sus vacaciones y estuvo presente en una de las funciones de la obra La Mentirita, acompañado por su hija Rocío Rial, su esposa Romina Pereiro y las pequeñas Violeta y Emma, las hijas de la nutricionista.

En este momento, el conductor se encuentra aislado en su casa porque su mujer dio positivo de coronavirus. En diálogo con Teleshow, la nutricionista aseguró: “Mi hija me dio a oler un perfume y yo no sentí nada. Ahí ella me dijo: ‘Mamá, tenés coronavirus’”. En ese mismo momento llamó al médico, y decidió hisoparse al igual que su marido. El resultado arrojó que Pereiro se había contagiado, mientras que Jorge era negativo.

En cambio, sus hijas no se hisoparon, ya que no se recomienda el test en niños. “A ellas las van controlando si tienen síntomas”, explicó Romina, que está sola en una habitación mientras que el conductor y las nenas ocupan el resto de la casa, para evitar que ella los contagie. Aunque se presume que ellos tres no tienen el virus, deben permanecer aislados por haber tenido “contacto estrecho”. Además, el periodista deberá hisoparse nuevamente este viernes.

Infobae