Zaira Nara contó detalles del día que suspendió su boda con Diego Forlán

Si bien disfruta de su gran presente laboral y personal junto a su esposo Jakob Von Plessen y sus hijos, Malaika y Viggo, Zaira Nara recordó su inesperada separación de Diego Forlán horas antes de su casamiento.

Entrevistada por Jey Mammón, la conductora contó cómo fue el momento en que escribió "Menos mal que no me casé" a través de las redes sociales y generó un escándalo a tal punto que la prensa corrió a buscarla para saber más sobre su ruptura.

“Esa fama como que te sentís medio raro me llegó de una manera fea, después de una separación. Porque cuando todo es lindo, está bueno. Pero cuando te están buscando para hablar de algo que no querés contar, no”, expresó sobre lo sucedido en 2011.

Y comentó sincera: "Yo era muy chica y me sentí invadida. Pensé ‘esta es la parte mala’, porque hasta ahí era todo divertido”. Y agregó: "Estaban todos los sanguchitos preparados para meter en el horno. Era muy chica y tenía muchas inseguridades sobre muchas cosas. Y un día dije ‘¿a dónde estoy yendo? Tengo 21 años'".

En cuanto a los consejos que recibió de su padre Andrés, reveló en "Los Mammones": "En ese momento mi viejo me dijo 'olvidate ya que hayas traído este tema al bautismo, salí de ahí. Me quedó muy presente lo que él me dijo. Wanda estaba en shock".

Hace unos años, Zaira contó en otra entrevista sobre este episodio de su vida con Forlán: “Nosotros teníamos una relación hermosa de tres años, pero no era un noviazgo normal de dos personas que se iban a casar. Sobre la convivencia, nos dimos cuenta de muchas cosas de pareja, íntimas, normales en el día a día, que no eran como esperábamos. La decisión de terminar estuvo en nosotros, y en una pareja ambos hacen algo para que se rompa”.

Sin embargo, también en otras notas aseguró que se trató de una infidelidad por parte del jugador previo a casarse: "El que busca encuentra y cuando sentís que no va más pero no sabés por qué. Me estaba por casar pero no quería hacerlo, había algo que no me hacía sentir tan cómoda. Me iba acercando al momento y me daba miedo. Fue horrible".

Y continuó: "Él tenía clave y yo nunca la supe durante los tres años de relación pero en el último vuelo de Miami a Buenos Aires la vi de casualidad y era una boludez. Me dije 'cómo no me había dado cuenta antes', pero antes no me había interesado saberla. Era muy fácil por no decir sus iniciales dos veces y dije por algo la vi... Fue terrible".

