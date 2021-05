Marcelo Tinelli respondió a las acusaciones por la falta de protocolos en ShowMatch

“Primero quiero agradecer gente se alegró con la vuelta”, aclaró Marcelo Tinelli ante la consulta de Maite Peñoñori, cronista de Los Ángeles de la Mañana, por las acusaciones de haber salteado protocolos y tener demasiada gente en el estudio durante su debut del lunes con ShowMatch por ElTrece. “Se armó revuelo en las redes y desde la propia televisión critican a la propia televisión. Tenemos que cuidarnos y hablar con propiedad. Hay que hacer una defensa de la televisión. Tenemos que interiorizarnos de cómo son las cosas”, alegó el conductor para empezar a esgrimir sus argumentos de defensa.

Entonces detalló: “Nosotros hace un año y medio que no trabajábamos, entonces sorprende que por ahí alguien que no sabe pueda hacer un comentario. Pero cuando alguien sabe lo que es un estudio de televisión y lo que es darle trabajo a 300 personas y cuidarle la salud, fundamentalmente, que es lo que más queremos hacer, sorprenden esos comentarios y muchas veces no se entienden”.

Y con el tono indignado, pero buscando ser claro, siguió: “¿Por qué? Cuando nosotros trabajamos de la manera que trabajamos, con la conciencia que trabajamos… Cuando hicimos ayer (por el lunes) cuadros en piso que no superaban… (Por eso grabamos sábado, domingo, lunes) Que no superaban nunca las 32 o 34 personas… Que era los que nos habían dicho que tenían que estar. Por eso digo que me sorprende eso”.

Con más de 30 años entreteniendo a los argentinos por las noches y en referencia a las críticas provenientes de los periodistas de espectáculos agregó: “No saben que tenemos un estudio sanitizado. Tenemos cuatro hisopados seguidos. Desde el sábado que nos estamos hisopando 156 personas. Puede dar un día negativo y ser un falso negativo, pero después negativo, negativo. Hay tres médicos en el piso y cuatro afuera. Un laboratorio y una carpa gigante para cuidarnos a todos. En los camarines no pueden entrar más de tres o cuatro personas. Son los datos que nos marca la autoridad sanitaria. Nos marcan normas para hacer el programa”.

Y yendo más a fondo, se sinceró: “Me sorprendió la agresividad de algunos del propio medio. La gente por ahí dice: ‘¿cómo yo no me puedo juntar diez en casa?’ Y no, yo tampoco me puedo juntar diez en casa. Pero en marco de la televisión, marcando reglas impuestas por las autoridades sanitarias, está en regla”.

En tanto, cuando Maite quiso saber cómo se sentía por el hecho de haber recibido la primera dosis de la vacuna, también fue contundente. “En un momento pensé que tenía que viajar… Pero por la edad que tengo me llegó. Vacunarme con una primera dosis de la Sputnik me dio tranquilidad. Ojalá que en unos días, porque todavía no pasaron los 21, antes de los sesenta, me llegue la segunda. Igual nos cuidamos muchísimo. Seguimos los protocolos. Hay que seguir cuidándose”, apuntó Marcelo Tinelli.

Hay que aclara que antes de comenzar con su segundo programa de La Academia, su nuevo concurso del ciclo que lidera en ElTrece, el conductor le había dado una entrevista a Diego Leuco y Luciana Geuna para Telenoche. “No quiero a siete minutos del aire estar hablando de política, pero lo que puedo decir es que es una situación muy difícil para todos los argentinos y para los gobernantes de todo el mundo. Hay una incertidumbre que es general, no solamente en la Argentina. Y donde se cuestiona a los políticos de gran parte del mundo. Manejar una situación en pandemia, hoy con 35 mil casos y 760 muertos, debe ser muy difícil”, había declarado Marcelo en relación al trabajo del presidente de la Nación, Alberto Fernández y para dejar en claro que está informado en relación a lo que pasa en el país.

Infobae