Inauguraron la puesta en valor del Centro Cultural de Ituzaingó

En la víspera del 161° aniversario de la ciudad de Ituzaingó, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, inauguró este lunes la puesta en valor del Centro Cultural local, en el marco del programa “Hermanos del Vera”, una iniciativa impulsada por el Teatro Oficial Juan de Vera y el Gobierno de Corrientes para reacondicionar espacios culturales del interior provincial.

La jornada incluyó una velada artística con presentaciones escénicas y musicales, simbolizando la reapertura del lugar como faro cultural para la comunidad. Esta es la primera intervención del programa fuera de la capital provincial, y se proyectan otras en localidades como Curuzú Cuatiá y Esquina.

Durante el acto, Valdés destacó la relevancia de la cultura como parte integral del desarrollo humano: “Así como el hospital cura el cuerpo, el Centro Cultural cura el alma. Invertimos en este espacio porque creemos en el poder transformador de la cultura”, expresó. El mandatario también recordó otras obras recientemente inauguradas en la ciudad, como la nueva terapia intensiva del hospital Billighurst, el Banco de Sangre, nuevas iluminaciones LED y obras de infraestructura urbana.

Un espacio renovado para la comunidad

Las obras ejecutadas incluyeron mejoras integrales como:

Refacción total del escenario , pisos y telonería.

Modernización del sistema eléctrico y climatización .

Reacondicionamiento de camarines, baños y áreas administrativas .

Impermeabilización de techos, renovación de luminarias, pintura y mobiliario .

Instalación de un nuevo sistema de luces y sonido, donado por el Teatro Vera.

Estas intervenciones buscan recuperar la funcionalidad escénica del espacio y garantizar su accesibilidad para artistas locales, regionales y nacionales.

Aportes institucionales

La presidenta del Instituto de Cultura, Beatriz Kunin, señaló que la recuperación del Centro fue posible gracias a la decisión política del gobernador y resaltó que “el objetivo es llegar con cultura a cada rincón de Corrientes”.

Por su parte, el intendente de Ituzaingó, Juan Pablo Valdés, agradeció el acompañamiento provincial y remarcó que “este centro vuelve a tener vida y es ahora nuestra responsabilidad sostenerlo”. Destacó que fue uno de los desafíos de su gestión reabrir sus puertas, comenzando con tareas mínimas y alcanzando una transformación integral.

La directora del Teatro Vera, Lourdes Sánchez, valoró el trabajo conjunto y expresó:“No sólo estamos inaugurando una obra edilicia; estamos recuperando un símbolo, un punto de identidad y expresión colectiva para toda la comunidad”.

Sobre el programa “Hermanos del Vera”

El programa “Hermanos del Vera” tiene como finalidad poner en valor salas y teatros del interior de Corrientes, facilitando la circulación de expresiones artísticas. A partir de esta iniciativa, el Teatro Vera extiende su capacidad técnica y de gestión más allá de la capital.

Ituzaingó es la primera localidad en concretar esta puesta en valor, y se espera que próximamente se inauguren el Teatro Cervantes de Curuzú Cuatiá y el Centro Cultural de Esquina, entre otros espacios.

Presencias destacadas

El acto contó con la participación del vicegobernador Pedro Braillard Poccard, el intendente Juan Pablo Valdés, funcionarios del Poder Ejecutivo provincial, legisladores nacionales y provinciales, autoridades municipales y representantes del ámbito cultural.