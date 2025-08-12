El reconocimiento que la Fórmula 1 le hizo a Franco Colapinto

La Fórmula 1 publicó en sus redes sociales una lista con los pilotos argentinos que más vueltas completaron en la máxima categoría del automovilismo y Franco Colapinto se ubicó en el quinto lugar.

“Suma experiencia. Tras el GP de Hungría, Colapinto ya está entre los cinco pilotos argentinos con más vueltas en la F1″, escribió la entidad madre mediante su cuenta de Instagram.

De esta manera, el piloto de 22 años se metió en un grupo selecto de corredores albicelestes que formaron parte de la F1 a lo largo de toda la historia.

Los pilotos argentinos que dieron más vueltas en la Fórmula 1

El ranking está integrado por Carlos Reutemann (6986), Juan Manuel Fangio (3022), José Froilán González (1296), Gastón Mazzacane (1057), Franco Colapinto (853), Roberto Mieres (790), Esteban Tuero (613), Carlos Menditeguy (517) y Onofre Marimón (428).

¿Cuándo corre Franco Colapinto en el GP de los Países Bajos?

El Gran Premio de los Países Bajos se disputará el domingo 31 de agosto de 2025.

Horarios del fin de semana (hora de Argentina):

Viernes 29 de agosto

Práctica 1: 7:30

Práctica 2: 11:00

Sábado 30 de agosto

Práctica 3: 6:30

Clasificación: 10:00

Domingo 31 de agosto

Carrera – GP de los Países Bajos: 10:00

Todas las sesiones se podrán ver en vivo a través de Disney+.

Datos clave del Circuito de Zandvoort:

Ubicación: Zandvoort, Países Bajos

Inauguración: 7 de agosto de 1948

Longitud: 4,307 km

Curvas: 14

Escapatorias: asfalto y grava

Capacidad: 105.000 espectadores

Vuelta récord (F1): 1:11.097 – Lewis Hamilton (Mercedes, 2021)

Eventos principales: Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, WTCR, DTM, Masters de F3

