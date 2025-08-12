Candidatos de Vamos Corrientes se reunieron con pastores evangélicos

En la Capital, candidatos de la alianza Vamos Corrientes mantuvieron un encuentro con pastores evangélicos locales. Durante la reunión se repasaron acciones desarrolladas en conjunto y se presentaron propuestas para potenciar el trabajo articulado entre municipio, provincia y congregaciones.

Participaron el candidato a intendente Claudio Polich, el candidato a viceintendente Ariel Báez y los postulantes a concejales Emilio Lanari y Camila Roa. En la mesa de diálogo se abordaron temas vinculados a la participación comunitaria, la contención social y el acompañamiento espiritual como parte de la vida de los vecinos.

En el encuentro se plantearon compromisos para desarrollar espacios conjuntos orientados a problemáticas como adicciones, juventud, capacitación en oficios, acompañamiento a mujeres y apoyo a actividades religiosas.

Entre las medidas se mencionó facilitar el uso de espacios públicos, provisión de sonido y permisos para eventos.

La actividad se enmarca en una agenda de diálogo con distintos sectores, con el objetivo de fortalecer la participación ciudadana y articular acciones para el desarrollo integral de la comunidad.