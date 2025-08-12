Intentó huir de un control vehicular y se comprobó que había robado dos motocicletas

La Policía de Corrientes informó que el lunes recuperó dos motocicletas robadas en diferentes circunstancias en la localidad de Goya. Además, se detuvo a los autores de cada hecho.
El primer procedimiento se realizó por parte de efectivos de la Comisaría de Distrito VI, cuando en un operativo de contralor un hombre trató de huir para evitar la revisación. Tras una breve persecución se demoró e identificó a un hombre mayor de edad que estaba a bordo de una motocicleta marca Keller.
Posteriormente, se confirmó que el rodado tenía una denuncia de robo, por lo que fue secuestrado preventivamente.
Continuando con las investigaciones tras este descubrimiento, se pudo constatar que el detenido había robado otra motocicleta junto a un cómplice, quien luego fue identificado y detenido.
Los demorados y los vehículos recuperados fueron puestas a disposición de la justicia y trasladadas hasta la dependencia correspondiente, donde se realizaron las diligencias correspondientes de cada caso.