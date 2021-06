Wanda Nara demandará a Maxi López tras la publicación por el Día del Padre

“Feliz Día del Padre a todos los padres del mundo. Aunque vos no me dejes verlos desde hace diez meses y te empeñes en cortar lazos. Siempre voy a estar ahí para ellos. Es algo que nunca vas a poder entender ni tener la capacidad nunca. Los extraño mis pollos, pero ustedes ya lo saben”, escribió Maxi López en su cuenta de Instagram dirigiéndose a su ex Wanda Nara, junto con una foto de él y sus tres hijos Valentino, Constantino y Benedicto, en la torre Eiffel.

Ante la acusación de que él no veía a los chicos por culpa de ella, la mujer de Mauro Icardi no se quedó quieta y de inmediato se comunicó con su abogada, Ana Rosenfeld con el fin de iniciarle acciones legales a su ex marido y padre de sus tres hijos quien actualmente juega en la Società Sportiva Sambenedettese en la localidad italiana de San Benedetto.

“Wanda me instruyó iniciar acciones judiciales por los dichos de López destinados a ella en su posteo”, aseguró la abogada en diálogo con Teleshow y dijo que las palabras del futbolista, “además de falsas son injuriantes”.

“Lo dijo para herirla (a Nara)”, explicó sobre la motivación de él y redobló la apuesta al asegurar que “hasta los niños se molestaron por el posteo de su padre” ya que “su intención fue lastimarla públicamente”. Las acciones legales se emprenderán en la Argentina y en caso de prosperar y fijarse una cifra indemnizatoria, Wanda la donaría a comedores infantiles.

Respecto a las obligaciones de Maxi López con sus hijos, la abogada aseguró, como ya lo viene haciendo desde hace meses, que él incumple desde hace años con la cuota alimentaria: “Todos los meses de los últimos tres años se lo embargó mes a mes. Más la multa que le puso la cámara por ser incumplidor”.

Al ser consultada sobre si el deportista mantenía contacto con los chicos, Rosenfeld no dio detalles aunque dijo que “para evitar que él invente que los llama y que Nara no les pasa”, su clienta le compró un celular a los nenes: “Es para que tengan contacto directo, él tiene canal de comunicó sin necesidad de pasar por ella”.

Actualmente Wanda, Valentino, Constantino y Benedicto, Mauro Icardi y sus hijas Francesca e Isabella viven en París donde el joven rosarino juega. En las ultimas horas la hermana de Zaira usó sus redes sociales pero no se dio por aludida tras los dichos de su ex y compartió imágenes de un festejo familiar con la familia de su actual pareja.

En el verano, la rubia se había referido a su ex a través de las redes sociales, luego de que sus seguidores le consultaran si era verdad que él no podía ver a sus hijos. “Falso, los ve cuando puede venir a verlos...esa foto - por la imagen que acompaña el texto- es de sus últimas vacaciones con él en París. También estuvieron en Italia”, contentó.

“¿Alguna vez hablaste mal del padre de tus hijos?”, le preguntaron y siguió: “Algunos confunden que quizás respondí alguna vez alguna pregunta, pero con la verdad. Si a mis hijos nos referimos, jamás les hablo ni hablaría mal...cada uno es responsable de sus actos y yo de crecer niños con paz interior, felicidad y amor, mucho amor”.

Infobae