Un merendero de Corrientes pide colaboración para festejar el Día de las Infancias

El merendero “Niño Jesús Nº12”, ubicado en el barrio Cichero de la ciudad de Corrientes, lanzó una campaña solidaria con el objetivo de recolectar donaciones para festejar el Día de las Infancias.

La celebración se realizará el 24 de agosto, y se necesitan juguetes, golosinas y colaboración para actividades recreativas que permitan que los chicos del barrio disfruten de un día especial.

Marcela, encargada del merendero, comentó a El Litoral que "se aceptan juguetes usados en buen estado y que cualquier aporte, por pequeño que sea, será de gran ayuda".

Además, se buscan personas que puedan colaborar con animaciones, pintado de caritas y otras actividades para los niños.

Qué se puede donar

Juguetes nuevos o usados en buen estado

Golosinas y materiales para chocolate

Apoyo para animaciones y actividades recreativas

Contacto para colaborar

Quienes quieran ayudar pueden comunicarse con Marcela, al 3795-132694 o acercarse al merendero Niño Jesús Nº12, barrio Cichero. La fecha del festejo está prevista para el 24 de agosto.