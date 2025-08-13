¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

PREVENCION

Mediante tareas de inteligencia recuperaron una motocicleta sustraída

Un sospechoso fue sorprendido con el rodado y al verse descubierto, huyó

Por El Litoral

Miércoles, 13 de agosto de 2025 a las 19:24

Mediante tareas investigativas en relación con la denuncia por la sustracción de una motocicleta, en coordinación con el denunciante, personal policial de la Comisaría 16° Urbana realizó vigilancia y recuperó el rodado.
Fue en colaboración con la Fiscalía en turno que desplegaron trabajos de inteligencia que llevaron a la zona de Avenida Raúl Alfonsín y calle Pomar donde los funcionarios policiales divisaron a una persona saliendo de un descampado correspondiente al predio del exhipódromo, llevando a pie una motocicleta con características similares a la denunciada como sustraída. 


Al acercarse los policías, la persona arrojó el motovehículo y huyó corriendo hacia el barrio Pujol, dejando abandonado el rodado.
La motocicleta recuperada corresponde a la del denunciante una Honda Wave de 110 C.C blanca.
Luego de constatar las numeraciones de chasis y motor fue trasladada a la dependencia policial donde se continúan con los trámites de rigor.
 

