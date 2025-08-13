Mediante tareas de inteligencia recuperaron una motocicleta sustraída

Mediante tareas investigativas en relación con la denuncia por la sustracción de una motocicleta, en coordinación con el denunciante, personal policial de la Comisaría 16° Urbana realizó vigilancia y recuperó el rodado.

Fue en colaboración con la Fiscalía en turno que desplegaron trabajos de inteligencia que llevaron a la zona de Avenida Raúl Alfonsín y calle Pomar donde los funcionarios policiales divisaron a una persona saliendo de un descampado correspondiente al predio del exhipódromo, llevando a pie una motocicleta con características similares a la denunciada como sustraída.

Al acercarse los policías, la persona arrojó el motovehículo y huyó corriendo hacia el barrio Pujol, dejando abandonado el rodado.La motocicleta recuperada corresponde a la del denunciante una Honda Wave de 110 C.C blanca.Luego de constatar las numeraciones de chasis y motor fue trasladada a la dependencia policial donde se continúan con los trámites de rigor.