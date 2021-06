Luego de suspender la boda, Rocío Quiroz se casó con Eduardo Etchepare

La boda entre Rocío Quiroz y Eduardo Etchepare estaba prevista para el pasado sábado 10 de abril, pero debió suspenderse debido al avance del coronavirus en todo el país. Y fue la propia cantante la que se encargó de anunciarlo en sus redes sociales. “Hoy es el momento de cuidarnos entre todos por eso tomamos esta decisión”, había escrito la ex participante del Cantando 2020 en su cuenta de Instagram seis días antes de la fecha señalada. Y, horas más tarde, confirmó que tanto ella como su pareja habían contraído coronavirus.

De todas formas, la intérprete de Amor de la Salada había anunciado que el casamiento se realizaría “más adelante, cuando sea más seguro para todos”. Y este viernes, finalmente, llegó el día tan esperado. “Momento único y feliz en mi vida”, escribió Rocío en un posteo en el que compartió las fotos de la boda, que tuvo lugar en la localidad bonaerense de Chascomús en una ceremonia íntima.

Rocío y su flamante marido llevan dos años de relación y tienen una hija en común, llamada Alma Mía. Pero a la troupe se le suman también los dos hijos que Etchepare tuvo como fruto de una relación anterior y a los que la cantante incorporó a su vida: Lery y Lautaro. “Eduardo, cómo te dije, te amo. Gracias por todo el amor que me brindas a mí y a nuestra familia”, fueron las palabras que le dedicó ella tras recibir la libreta.

Etchepare, por su parte, también recurrió a las redes sociales para manifestar su felicidad, luego de habar podido concretar la ansiada boda. “Ahora sí, casados. Te amo, Rocío”, escribió el joven. Y, aunque el protocolo por la pandemia del COVID-19 no les permitió festejar a lo grande, tal como ellos hubieran querido, ambos dejaron de manifiesto su alegría por haber podido formalizar su relación.

En su momento, Rocío había hablado de la postergación obligada de su boda en Lo de Mariana, por ElTrece. Y, visiblemente compungida, explicó: “Estábamos a una semana de la fecha, el 10 de abril nos casábamos. Pero me empecé a sentir mal. Entonces, probamos pimienta y no sentía nada. Edu me decía: ‘¿Me estás cargando?’. Le dije: ‘¡Vamos a hisoparnos urgente!’”.

El resultado del test fue, lamentablemente, el que ellos imaginaban. Y, como es su costumbre, Rocío se lo hizo saber a sus seguidores en primera persona. “¿Viste cuando te pasan todas? Bueno, así estamos. Hoy nos toca a nosotros: dimos positivo de Covid. Cuídense mucho”, publicó en el pie de un video en el que dio más información. “Hoy nos empezamos a sentir muy mal y fuimos a hisoparnos y dimos positivo. Ahora estamos aislados. Espero que sepan entender. Quiero agradecerle de corazón a toda la gente que nos está mandando mensajes y nos está apoyando. Les mandamos un beso muy grande a todos y a nuestra familia también, que nos están mandando muchos mensajes de aliento. Cuídense que esto no es joda, hoy nos toca a nosotros”, explicó desde su casa.

