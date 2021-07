Los Pumas llegaron a semifinales con una victoria sobre Sudáfrica

El seleccionado argentino de Rugby Seven se clasificó semifinalista de los Juegos Olímpicos Tokio, al vencer a Sudáfrica por 19 a 14, en un partido de cuartos de final que afrontó en inferioridad numérica desde los dos minutos y medio de juego.

Su próximo rival será a las 23.30 Fiji en busca de la final por la presea dorada.

En los restantes cuartos de final, Fiji le ganó a Australia por 19-0, Gran Bretaña a Estados Unidos 26-21 y Nueva Zelanda a Canadá 21-10. Las semifinales serán Argentina-Fiji y Nueva Zelanda-Gran Bretaña.

Argentina logró un notable triunfo. Se sobrepuso a la expulsión de Gastón Revol a los dos minutos y alcanzó una épica victoria con dos tries de Marcos Moneta (2) y un try y dos conversiones de Santiago Mare, mientras que los africanos, que ganaban 7-0 , sumaron con tries de Justin Geduld y Selvyn Davis.

Como si la expulsión de Revol fuese poco en los últimos minutos Lautaro Bazán Vélez fue amonestado y Argentina culminó el encuentro con sólo cinco jugadores.

Los Pumas 7s lograron un notable triunfo ante un rival muy duro y más teniendo en cuanta la expulsión de Revol, ya que un hombre menos en el seven hace que el equipo con inferioridad numérica tenga que realizar una titánica tarea, en este caso con el aprovechamiento total de cada balón y con la mayor posesión posible.

Argentina fue segundo en el Grupo A tras haberse impuesto sobre Australia por 29-19, luego perdió ante Nueva Zelanda por 35-14 y clasificó al superar a Corea del Sur por un holgado 56-0.

El rival ahora será Fiji, el actual campeón olímpico y máximo favorito de esta especialidad del rugby. Un país que tiene al seven como parte de su vida y aman a este deporte, por lo tanto Argentina deberá seguir transitando el camino de la épica para soñar con el oro en Tokio.

Tras el cotejo Revol se mostró dolido por la expulsión pero con muchas ganas de poder jugar un próximo partido, ya sea por el oro y la presea plateada de ser sancionado con solo un cotejo de suspensión.

"Este es un momento muy especial de mi carrera, es el tramo final y los juegos son muy especiales para mi, quería sumar para el equipo y cometo semejante 'cagadón', porque la tarjeta roja fue un 'cagadón'", subrayó Revol en sus primeras declaraciones tras la emotiva victoria.

Por su parte el entrenador Santiago Gómez Cora agregó: "El equipo tuvo mucho amor, las cosas que dejan de lado por venir a estrenar todos los días y juntarse, siempre hablo de formar un grupo antes que un gran equipo y en estos momentos es cuando tiene que aparecer ese grupo y lo hicieron.

El entrenador con la emoción a flor de piel agregó: "La expulsión fue muy rápida, me parece que no era para roja, era para amarilla porque fue una situación de contacto pero es parte del juego. Esperemos que no sean tan severos y que sea una fecha. Pero el equipo le demostró a Revol el amor que le tienen".

Télam