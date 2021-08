“El exilio en el mundo” de nuestro poeta poblano

Por Carlos Lezcano y Fabián Brizuela

Especial para El Litoral

En el año del centenario del nacimiento del escritor caacatieño, David Martínez, el poeta de la permanente nostalgia, será homenajeado en la Octava Feria del Libro de Caá Catí con la presentación del libro que da nombre a la feria: “El exilio en el mundo”. El libro es una antología financiada por la Municipalidad de ese lugar, a cargo de Jorge Meza, que rescata su obra con la selección, edición y notas del escritor Rodrigo Eduardo Galarza, coterráneo del poeta homenajeado.

David Martínez es considerado el primer antólogo de la generación del 40 y uno de los fundadores de la lírica de Corrientes.

Cuando pensamos en la poesía de David Martínez, se nos vienen a la memoria los trinos de un pájaro que puede llamarse zorzal o saviá: “…ave intocada y pura que me moja de un misterioso resplandor tranquilo…”, los perfumados olores de nuestra infancia,”… Lejos, lejos vuelvo los ojos. Oh Caá Catí de mi infancia con sus jilgueros y su manso sol todavía dorando mi memoria…”, aquel espacio mágico donde todo es posible y donde siempre regresa con la poesía “… que tus sinensias y tus lentas rosas me devuelvan mi edén eternizado…”

Cuando descubrimos el trabajo de Rodrigo Galarza plasmado en esta antología, sentimos que se ha logrado una justicia poética con David Martínez, absoluto desconocido para las nuevas generaciones que tal vez nunca siquiera lo sintieron nombrar. El poeta canta en unos versos: “Recuérdame: mi infancia fue un barco alegre de rocíos, surcada por un altivo alazán galopador de vientos…” y justamente veintiocho años después de su muerte y en el centenario de su nacimiento, este “El exilio en el mundo” viene a rescatarlo del olvido, a recordarnos la importancia de su obra y su presencia en la literatura argentina con la decidida visión de su antólogo, quién a su vez rescata las opiniones críticas de sus contemporáneos, prestigiosas voces de la literatura latinoamericana como Héctor Murena, José González Carvalho o Enrique Banchs entre otros tantos que aparecen en la edición. Además de la cuidada selección de los poemas de David Martínez en sus diferentes épocas, el libro reúne fotografías, manuscritos, correcciones de puño y letra, y poemas inéditos.

—Caá Catí recuerda este año los cien años del nacimiento de David Martínez con la publicación de un libro en su homenaje que estuvo a tu cargo. ¿Cómo fue ese proceso?

—Es un proyecto acuñado en el corazón hace mucho tiempo con Fabián Brizuela y posteriormente llevado a cabo a través de una necesidad imperiosa de que se publicara en forma global la obra de David Martínez, casi como un rescate. A pesar de que es un poeta importantísimo en nuestra provincia, fundante en muchos aspectos, no hay publicaciones suyas. La más vieja creo es de 1982 a cargo de la Municipalidad de la ciudad de Corrientes, a instancias de Oscar Portela que fue un gran difusor y poeta. Entonces, primero fue un sueño, después ponerme manos a la obra.

Las primeras ideas que me surgieron era tener un título aglutinante, un título que me vaya orientando en la selección de los poemas de todos los libros publicados de David Martínez y fui recayendo en “El exilio en el mundo”. En primera instancia, porque de su obra, es uno de los libros más altos poéticamente, junto a “Penúltima estación”. Y porque de algún modo ese mismo título directamente está apuntandonos una pista de lo que es globalmente la búsqueda del poeta Martínez.

Él siempre se sintió así, vivió en un pequeño exilio desde su niñez porque Caá Catí en los años 30 - 40 estaba aislado en muchos aspectos, pero con una vocación de poder explorar desde muy temprano la poesía. Entonces, Matinez junto a “Cancho” Gordiolla Niella eran una especie de exiliados ya en el pueblo ya que seguramente no podía hablar mucho de poesía o de esas inclinaciones y pongo como anécdota que él, con 12 años, recortaba los poemas que venían en La Nación, el suplemento de La Nación, lo recordaba y lo ponía en un cuaderno, en un cuadernito de 48 hojas. Entonces, vemos que en ese momento ese niño que escribía y que hacía glosas de esos poemas, era una especie de exiliado ya… él mismo lo dice en un algún verso: “siempre acompañado de mi mismo”, lo dice en “Canto a Caá Catí” y posteriormente todo ese exilio se manifiesta ya con un poeta maduro en los años 60, en el que publica “Exilio en el mundo”, como una persona creyente que cuya vida en la tierra, cuya vida de mortal –digamos- es una especie de preparación hacia algo más trascendente, hacia el encuentro de Dios; en este caso, un Dios cristiano, católico, y él mismo habla de que el ser humano es un exiliado en el mundo que a partir de ese exilio tiene que intentar ser feliz como puede ¿no? En ese sentido se toca con eso que propone Heidegger; y traigo aquí a Heidegger porque David Martínez fue un gran lector de Heidegger que dice algo así como el ser humano es un arrojado al mundo. Dice Heidegger algo así “arrojado al mundo” y bueno, en ese sentido David Martínez toma la posta estoica esa de soy arrojado y exiliado; mientras tanto voy soportando la existencia y todos los sinsabores como puedo y a través de la belleza, en el caso del poeta, como David Martínez. Entonces, ese exilio es bastante –me pareció- ilustrativo digamos de lo que es su obra.

—Además hay un montón de estudios de gente muy importante. Por ejemplo el de Mastronardi que habla justamente de Martínez, que recurre a su mundo íntimo para poner a la añoranza en primer plano. Él mismo dice, y es muy lindo, “la raíz lírica de Martínez, no le impide modificar un sentimiento aprobatorio de la vida”; es decir, hay vida también en su poesía. “Jamás cae en la angustia abrumadora”, dice; esto me parece que es importante, hay una añoranza pero no hay una caída.

—Totalmente. Empecemos con el nivel de importancia Carlos Mastronardi, que es un poeta fundante de la poesía entrerriana y del país, que se haya fijado en la obra de Martínez habla de la importancia del caacateño. Creo que fueron amigos y eso le permitió ver lo que desarrolló en su obra dentro de ese estoicismo lírico de la añoranza, sin que haya un desaliento absoluto. David Martínez se manejaba dentro de su constante regreso emocional a Caá Catí como si nunca se hubiera ido y a su vez con un sustento trascendente.

—No hay un agobio ahí ¿no?

—No, no. Hay angustias, hay cosas muy existenciales, muy de cualquier ser humano, hay una poesía que por momentos, a pesar de cierta nostalgia o mucha nostalgia, es una nostalgia luminosa, es una poesía llena de amor por el mundo o por las cosas pequeñas, la relación con las flores que la madre cuidaba, los poemas de amor a Adela -su compañera de muchos años-, son realmente una belleza absoluta y aprobatoria de la vida. Un pesimismo que de golpe no es tal. En la apariencia parece pesimista al principio pero no es tal. Hay un sentimiento aprobatorio de la vida y eso también lo hace muy rico en variante ¿no?

—Hay un estudio de Juan Liscano que me llama mucho la atención su precisión. Dice: “La palabra es su mirada, es su ojo y es labio”.

—Liscano efectivamente es otro gran observador de la poesía de David y recordemos que Liscano también es un gran poeta venezolano, por lo tanto tenía los dos criterios desde adentro de la poesía y a su vez desde fuera como ensayista. Y en ese sentido, es muy emblemático ese estudio de Juan Liscano y muy minucioso en las dos miradas: de poeta y desde afuera quien observa la palabra poeta.

—El libro contiene muchos textos de personas importantes que escriben sobre él y la edición recopila eso. Me parece interesante lo que dice Horacio Castillo sobre el vínculo de él y su palabra; un vínculo entre lo eterno y lo efímero, entre lo finito y lo infinito; el tiempo del niño, el tiempo del mito. El niño que crece y sin embargo sigue siendo niño, me parece que hay ahí una recurrencia del poeta hacia este punto de su vida.

—Sí. Horacio Castillo, recordemos que como buen latinista tuvo un buen ojo también para poder hablar de David Martínez que a su vez fue un amante de la poesía latina. Debemos decir de la poesía grecolatina y todas sus bases tienen que ver con eso. Castillo toma muy bien esa parte, eso que señalas, de que el niño siempre está sonriendo, el zorzal, a la manera del ruiseñor siempre está cantando aunque ya no sea… lo eterno se repite ¿no? Es decir, esas violetas que la madre cuidaba cuando David era niño, quedaron para siempre cuidánsose, con esa imagen de la madre. Entonces, esa capacidad que tiene la palabra y específicamente la de David Martínez de poder escribir circularmente en el tiempo. El espacio mítico de Caá Catí, llámese Ítaca, llámese diferentes lugares de los mitos occidentales, en este caso, está mitificado Caá Catí y siempre está regresando su mirada, siempre está regresando y haciendo un balance, pero a su vez el niño está cantando con el mismo candor de siempre por decirlo así.

—León Benarós escribe algo hermoso: “memorioso del solar correntino, regresante hijo”; es lo mismo.

—Sí, todos coinciden admirablemente. David Martínez tuvo una presencia muy fuerte en la poesía argentina, primero como antólogo en la poesía del 40 y después a partir del 50 cuando empieza a publicar sus poemas, empieza a fortalecerse una voz y todos los poetas de su generación y las posteriores volcaron su mirada, porque tiene una capacidad su poesía evocativa que a su vez recorre muy bien, como dice Benarós “memorioso de su lar”, pero que sobre todo universaliza, va hacia arriba, universaliza constantemente. Caá Catí puede ser cualquier sitio, ponerle el nombre que le pongás está absolutamente llevado hacia un entendimiento universal, y también muy interesante ahora que hablamos de “memorioso…”, como también, muy poco, pero como pone algunos vocablos específicos en guaraní de una manera muy precisa.

Utiliza el guaraní, palabras, no giros, solamente una lexicografía precisa que tiene una carga emocional muy importante y central para él, como el zorzal, las garzas, por ahí habla del “taguay tuyú”, de memoria cuando habla del gavilán de la memoria. Entonces, hay elementos significantes en guaraní muy importantes, quizás cuando dice “amoité” ya estamos hablando de una composición diferente, pero sobre todo utiliza sustantivos; recordemos: sustantivos - sustancias, significantes muy importantes que pone en guaraní está muy interesante, también en la época que lo hacía cuando no se utilizaba mucho el guaraní, o si se utilizaba en la poesía correntina tenía que se iba hacia el folclorismo directamente. Eran directamente las letras de chamamé que me parece bien. Yo no estoy criticando nada, sino simplemente que estaba más filtrado.

—Es lo universal de su poesía. Ahí está.

—Efectivamente. Comienza a ser reconocido en Corrientes, creo que con el segundo libro, “Resplandor del olvido” que ya es un libro importante escrito en su estadía en Buenos Aires, ya colaborando con periódicos de Corrientes. Es decir, ya lo máximo, “El exilio en el mundo” lo publica con nivel alto, posteriormente ya la mirada de las nuevas generaciones ya eran como un referente ausente, porque tampoco venía mucho a Corrientes, salvo un año o dos que vino a Corrientes especialmente para dirigir un suplemento cultural del diario La Provincia y estuvo un tiempito, dirigió y ese suplemento fue muy importante porque ¿qué pasó? Los poetas correntinos nacientes, los más jóvenes publicaban en esa página que él tenía, ese suplemento, junto a nombres también importantes como Enrique Molina. De pronto, los jóvenes estaban publicados con un poema de Olga Orozco, de Enrique Molina; entonces, eso también fue también importante para Corrientes, aunque fue muy cortito. Fueron dos años.

—¿Y eso llegaba solamente a través de la prensa y de los libros? ¿O él venía a Corrientes a presentar sus libros?

—Sí; venía a presentar sus libros a Corrientes Capital muchas veces y a Caá Catí también. Entonces, era a través de las cosas que había en esa época, que era la prensa, la presentación y los mismos poetas que son a fin de cuentas los que difundieron y se pasan los libros.

Oscar Portela fue un gran difusor, un gran defensor del “olvido” de David Martínez.

En el libro aparece una nota muy elocuente, muy a lo Oscar Portela y también muy enojado del olvido de los correntinos de David Martínez y con toda razón lo decía, porque creo que tenemos que cuidar lo nuestro, tenemos que valorar nuestro chamamé, valorar todo pero todo tenemos que valorar, nuestra poesía. La más arraigada a las costumbres o la más lírica, todas. Y de ahí Martínez es un caso y Folguera otro caso.

Gracias a Dios la hermana de Folguerá (Stella Maris) ha encontrado una forma de traerlo en su relato, y de traer también poemas para ir leyéndolo a Folguerá; porque al final, los libros de Folguerá están dispersos.

—¿Cómo fue trabajar estos materiales dispersos? ¿Cómo fue este trabajo para vos?

—Fue muy arduo, muy solitario también, pero debo de decir que tuve la colaboración de los materiales que me alcanzó Fabián Brizuela, que es material del museo de Caá Catí de David Martínez. Y fue arduo al principio porque había una parte técnica de lo que es la identidad de la antología que lo tenía resuelto, pero había una parte logística que era simplemente, primero leer, releer toda su obra y después digitalizar los poemas; porque recordemos que están en versiones originales, en publicaciones ya amarillentas.

Hubo serios problemas técnicos que me costaron muchísimo y me llevó muchísimo tiempo resolver. Y después, la recopilación de fotos, de comentarios, de ensayos “magníficos” que hay sobre su obra, que fue lo más atractivo y más agradable. Pero la parte logística, de trasladar los textos, fue bastante ardua.

—Contame el trabajo con Martín Alvarenga y el prólogo.

—El prólogo de Martín Alvarenga es excelente, debo marcar una circunstancia de vida que es necesario remarcar como agradecimiento especial a él. Cuando le solicité si se podía acercar desde su óptica a la obra de David Martínez, contándole el proyecto, venía de un momento muy triste, de un trance personal muy importante en su vida. No voy a contar acá pero venía tocado en su propia vida y sin embargo tuvo la fuerza y las ganas de ponerse a escribir un prólogo, que toma precisamente la universalización del mito de David.

Recordemos esas palabras ¿no? de nuestros guaraníes: “changaú” , o la nostalgia o la “moriña” o la “saudade”, es el ser humano; esa parte de universalidad de la obra de David Martínez lo describe muy bien en su prólogo Alvarenga, sin mencionar libro por libro si no simplemente es una forma global como si le sacara el caracú de la obra. O sea que el prólogo es magnífico en ese sentido. Porque después, específicamente, los libros en otros comentarios que están recopilados en la antología ya hablan específicamente. Entonces, el prólogo global que hizo Martín Alvarenga es muy bueno, arroja mucha luz.