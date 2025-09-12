Rompieron los cristales de un automóvil para robar ropa

La Policía de Corrientes informó que este viernes detuvo a dos personas vinculadas a un hecho delictivo ocurrido en la ciudad Capital. Además, se recuperó los elementos robados.

Durante la madrugada de este viernes, efectivos de la Comisaría XIX Urbana fueron alertados por el sistema 911 de que un vehículo estacionado por avenida Ferre, entre calle Perú y Vélez Sarsfield, fue violentado por dos personas para sustraer elementos de su interior.

Al llegar al lugar, se comprobó que un automóvil marca Volkswagen, modelo Gol, tenía los cristales rotos, por lo que se inició un rastrillaje en la zona, logrando divisar a dos sujetos en inmediaciones de calles General Paz y Gobernador Loza, quienes se dieron a la fuga al notar la presencia policial.

Tras una breve persecución se demoró e identificó a dos hombres de 22 y 25 años, que poseían entre sus pertenencias una campera, marca Irun, dos buzos tipo canguro, marca Lacoste, y un porta documentos que contenía papeles varios, elementos que fueron secuestrados.

Tras las primeras averiguaciones, se determinó que eran objetos recientemente sustraídos, iniciándose una investigación de oficio por supuesto robo, tomando intervención la Unidad Fiscal en turno.

Los demorados, junto a lo secuestrado, fueron trasladados a la citada dependencia donde se continuaron con los trámites de rigor.