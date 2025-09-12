Isla Apipé: llevaban carne de faena clandestina

En un control de rutina que se llevó a cabo este viernes a la mañanaen la zona de San Antonio e isla Apipé Grande, la Policía Rural sorprendió a dos personas en pleno traslado de carne vacuna, de procedencia dudosa.



Fue un operativo concretado alrededor de las 10 por efectivos con base en la ciudad de Ituzaingó, quienes demoraron el avance de un vehículo marca Jeep, cuyos ocupantes carecían de todo tipo de documentación del rodado en el cual se movilizaban.

Acto seguido, los uniformados procedieron a verificar la caja donde se encontraron con diversos cortes cárnicos de una vaca entera faenada, que era llevada tapada con plásticos negros.



Por este motivo fueron demorados y quedaron a disposición de la Fiscalía de turno a cargo de Eugenio Balbastro de Ituzaingó.

Después de las averiguaciones de rigor, el fiscal ordenó la liberación de los jóvenes y dispuso además la incineración de la carne secuestrada, con el correspondiente control sanitario de la veterinaria policial, Subcomisario Teresa Sánchez.